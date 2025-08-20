Mayor of Kingstown: Mike faccia a faccia con la nuova direttrice di Anchor Bay nel teaser trailer della stagione 4

News Serie TV

Attesa su Paramount+ per il 26 ottobre, la quarta stagione di Mayor of Kingstown si mostra in un primo teaser trailer.

Nella quarta stagione di Mayor of Kingstown, il Mike McLusky di Jeremy Renner "sarà minacciato da nuovi giocatori". Lo aveva anticipato tempo fa la sinossi ufficiale, mentre dalle altre notizie avevamo appreso che uno di questi "nuovi giocatori" avrebbe avuto il volto della vincitrice di quattro Emmy Edie Falco (I Soprano, Nurse Jackie - Terapia d'urto). Il teaser trailer appena diffuso da Paramount+, dove i nuovi episodi saranno disponibili in streaming a partire da domenica 26 ottobre, li mostra l'uno al cospetto dell'altra.

Mayor of Kingstown 4: Cosa ci aspetta nella nuova stagione?

"Sai chi sono", dice Mike a Nina Hobbs, la nuova direttrice di Anchor Bay, nell'anteprima. "Sei un ex detenuto che ha gestito questo posto per anni", risponde la donna, prima di aggiungere sfrontatamente: "Un oceano di sangue nella tua scia e ora... ora non puoi più farlo".

Nella quarta stagione di Mayor of Kingstown, il controllo di Mike sulla città sarà minacciato da nuovi giocatori che competeranno per colmare il vuoto di potere lasciato dai russi, costringendolo ad affrontare la conseguente guerra tra bande e impedire loro di inghiottire Kingstown. Nel frattempo, con coloro che ama in pericolo come mai prima, Mike dovrà vedersela con una nuova e testarda direttrice penitenziaria per proteggere i suoi cari, mentre sarà alle prese con i demoni del suo passato.

Oltre alla Falco, i nuovi episodi coinvolgeranno le altre aggiunte al cast Laura Benanti (Gossip Girl), Lennie James (Fear of the Walking Dead) e Clayton Cardenas (Mayans M.C.). Interpreteranno rispettivamente Cindy Stephens, un'agente penitenziaria di Anchor Bay appena reclutata; Frank Moses, un gangster; e Warden Torres, il braccio destro della Hobbs.