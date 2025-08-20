TGCom24
Home | Serie TV | News | Mayor of Kingstown: Mike faccia a faccia con la nuova direttrice di Anchor Bay nel teaser trailer della stagione 4
Schede di riferimento
Mayor of Kingstown
Anno: 2021
3,9
Mayor of Kingstown
News Serie TV

Mayor of Kingstown: Mike faccia a faccia con la nuova direttrice di Anchor Bay nel teaser trailer della stagione 4

Emanuele Manta
1

Attesa su Paramount+ per il 26 ottobre, la quarta stagione di Mayor of Kingstown si mostra in un primo teaser trailer.

Mayor of Kingstown: Mike faccia a faccia con la nuova direttrice di Anchor Bay nel teaser trailer della stagione 4

Nella quarta stagione di Mayor of Kingstown, il Mike McLusky di Jeremy Renner "sarà minacciato da nuovi giocatori". Lo aveva anticipato tempo fa la sinossi ufficiale, mentre dalle altre notizie avevamo appreso che uno di questi "nuovi giocatori" avrebbe avuto il volto della vincitrice di quattro Emmy Edie Falco (I Soprano, Nurse Jackie - Terapia d'urto). Il teaser trailer appena diffuso da Paramount+, dove i nuovi episodi saranno disponibili in streaming a partire da domenica 26 ottobre, li mostra l'uno al cospetto dell'altra.

Mayor of Kingstown 4: Cosa ci aspetta nella nuova stagione?

"Sai chi sono", dice Mike a Nina Hobbs, la nuova direttrice di Anchor Bay, nell'anteprima. "Sei un ex detenuto che ha gestito questo posto per anni", risponde la donna, prima di aggiungere sfrontatamente: "Un oceano di sangue nella tua scia e ora... ora non puoi più farlo".

Nella quarta stagione di Mayor of Kingstown, il controllo di Mike sulla città sarà minacciato da nuovi giocatori che competeranno per colmare il vuoto di potere lasciato dai russi, costringendolo ad affrontare la conseguente guerra tra bande e impedire loro di inghiottire Kingstown. Nel frattempo, con coloro che ama in pericolo come mai prima, Mike dovrà vedersela con una nuova e testarda direttrice penitenziaria per proteggere i suoi cari, mentre sarà alle prese con i demoni del suo passato.

Oltre alla Falco, i nuovi episodi coinvolgeranno le altre aggiunte al cast Laura Benanti (Gossip Girl), Lennie James (Fear of the Walking Dead) e Clayton Cardenas (Mayans M.C.). Interpreteranno rispettivamente Cindy Stephens, un'agente penitenziaria di Anchor Bay appena reclutata; Frank Moses, un gangster; e Warden Torres, il braccio destro della Hobbs.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Mayor of Kingstown
Anno: 2021
3,9
Mayor of Kingstown
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Emily in Paris, la stagione 5 ha una data! Emily tra Roma e Venezia nelle prime foto
news Serie TV Emily in Paris, la stagione 5 ha una data! Emily tra Roma e Venezia nelle prime foto
C’era una volta, Lana Parrilla cambia idea sul reboot: "Aperta a questa possibilità"
news Serie TV C’era una volta, Lana Parrilla cambia idea sul reboot: "Aperta a questa possibilità"
Dominic West e Sienna Miller su Sky e HBO con il legal thriller War, già confermato per due stagioni
news Serie TV Dominic West e Sienna Miller su Sky e HBO con il legal thriller War, già confermato per due stagioni
Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law sono fratelli in pericolo nel trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix
news Serie TV Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law sono fratelli in pericolo nel trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix
La data di uscita di Palm Royale 2, una nuova serie tv per l'ideatore di The Day of the Jackal e altre news in breve
news Serie TV La data di uscita di Palm Royale 2, una nuova serie tv per l'ideatore di The Day of the Jackal e altre news in breve
Quell'uragano di figlia incontra Quell'uragano di papà: La stagione 2 partirà con una grande reunion
news Serie TV Quell'uragano di figlia incontra Quell'uragano di papà: La stagione 2 partirà con una grande reunion
I Fratelli Duffer lasceranno Netflix dopo Stranger Things: Firmato un nuovo mega accordo con Paramount
news Serie TV I Fratelli Duffer lasceranno Netflix dopo Stranger Things: Firmato un nuovo mega accordo con Paramount
L'ideatore di Sherlock va al 10 di Downing Street con una nuova serie tv
news Serie TV L'ideatore di Sherlock va al 10 di Downing Street con una nuova serie tv
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
Watson
L'estate nei tuoi occhi
Alien: Pianeta Terra
The Twisted Tale of Amanda Knox
Upload
Untamed
Dexter: Resurrection
And Just Like That...
The Terminal List: Lupo Nero
NCIS: Tony & Ziva
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV