Mayor of Kingstown, la stagione 4 ha una data: Edie Falco è la nuova direttrice di Anchor Bay nelle prime foto

Paramount+ annuncia la data di uscita della quarta stagione di Mayor of Kingstown. Le prime foto ufficiali mostrano le nuove aggiunte al cast Edie Falco, Laura Benanti, Lennie James e Clayton Cardenas.

Se amate Mayor of Kingstown e il suo protagonista, Jeremy Renner, c'è una data da cerchiare sul calendario: Paramount+ ha annunciato che la quarta stagione del crime thriller ambientato in un'immaginaria cittadina del Michigan dove l'unico business fiorente è quello delle carceri sarà disponibile in streaming a partire da domenica 26 ottobre. La piattaforma ne ha diffuso nel frattempo le prime foto ufficiali, nelle quali si può apprezzare anche la nuova aggiunta al cast e vincitrice di quattro Emmy Edie Falco (I Soprano, Nurse Jackie - Terapia d'urto).

Mayor of Kingstown: La trama della stagione 4 e tutte le novità

Nella quarta stagione di Mayor of Kingstown, il controllo di Mike (Renner) sulla città sarà minacciato da nuovi giocatori che competeranno per colmare il vuoto di potere lasciato dai russi, costringendolo ad affrontare la conseguente guerra tra bande e impedire loro di inghiottire Kingstown. Nel frattempo, con coloro che ama in pericolo come mai prima, Mike dovrà vedersela con un nuova e testarda direttrice penitenziaria per proteggere i suoi cari, mentre sarà alle prese con i demoni del suo passato.

Quest'ultima, Nina Hobbs, avrà il volto della Falco. Le foto mostrano anche le altre nuove aggiunte al cast Laura Benanti (Gossip Girl), interprete di Cindy Stephens, un'agente penitenziaria di Anchor Bay appena reclutata, e Lennie James (Fear of the Walking Dead), scelto invece per il ruolo di Frank Moses, un gangster. A loro si aggiunge Clayton Cardenas (Mayans M.C.), anch'esso nelle foto nei panni di Warden Torres, il braccio destro della Hobbs.