TGCom24
Home | Serie TV | News | Mayor of Kingstown, la stagione 4 ha una data: Edie Falco è la nuova direttrice di Anchor Bay nelle prime foto
Schede di riferimento
Mayor of Kingstown
Anno: 2021
3,9
Mayor of Kingstown
News Serie TV

Mayor of Kingstown, la stagione 4 ha una data: Edie Falco è la nuova direttrice di Anchor Bay nelle prime foto

Emanuele Manta
6

Paramount+ annuncia la data di uscita della quarta stagione di Mayor of Kingstown. Le prime foto ufficiali mostrano le nuove aggiunte al cast Edie Falco, Laura Benanti, Lennie James e Clayton Cardenas.

Mayor of Kingstown, la stagione 4 ha una data: Edie Falco è la nuova direttrice di Anchor Bay nelle prime foto

Se amate Mayor of Kingstown e il suo protagonista, Jeremy Renner, c'è una data da cerchiare sul calendario: Paramount+ ha annunciato che la quarta stagione del crime thriller ambientato in un'immaginaria cittadina del Michigan dove l'unico business fiorente è quello delle carceri sarà disponibile in streaming a partire da domenica 26 ottobre. La piattaforma ne ha diffuso nel frattempo le prime foto ufficiali, nelle quali si può apprezzare anche la nuova aggiunta al cast e vincitrice di quattro Emmy Edie Falco (I Soprano, Nurse Jackie - Terapia d'urto).

Mayor of Kingstown: La trama della stagione 4 e tutte le novità

Nella quarta stagione di Mayor of Kingstown, il controllo di Mike (Renner) sulla città sarà minacciato da nuovi giocatori che competeranno per colmare il vuoto di potere lasciato dai russi, costringendolo ad affrontare la conseguente guerra tra bande e impedire loro di inghiottire Kingstown. Nel frattempo, con coloro che ama in pericolo come mai prima, Mike dovrà vedersela con un nuova e testarda direttrice penitenziaria per proteggere i suoi cari, mentre sarà alle prese con i demoni del suo passato.

Quest'ultima, Nina Hobbs, avrà il volto della Falco. Le foto mostrano anche le altre nuove aggiunte al cast Laura Benanti (Gossip Girl), interprete di Cindy Stephens, un'agente penitenziaria di Anchor Bay appena reclutata, e Lennie James (Fear of the Walking Dead), scelto invece per il ruolo di Frank Moses, un gangster. A loro si aggiunge Clayton Cardenas (Mayans M.C.), anch'esso nelle foto nei panni di Warden Torres, il braccio destro della Hobbs.

Mayor of Kingstown

Mayor of Kingstown

Mayor of Kingstown

Mayor of Kingstown

Mayor of Kingstown

Mayor of Kingstown

Mayor of Kingstown

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Mayor of Kingstown
Anno: 2021
3,9
Mayor of Kingstown
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Boys: La serie prequel Vought Rising mostra per la prima volta i suoi Super
news Serie TV The Boys: La serie prequel Vought Rising mostra per la prima volta i suoi Super
Outlander: Blood of My Blood, lo showrunner stuzzica sul coinvolgimento di Claire nel prequel
news Serie TV Outlander: Blood of My Blood, lo showrunner stuzzica sul coinvolgimento di Claire nel prequel
Mercoledì 2: Il trailer ufficiale della Parte 2 anticipa un viaggio nell'oltretomba e l'arrivo di Lady Gaga
news Serie TV Mercoledì 2: Il trailer ufficiale della Parte 2 anticipa un viaggio nell'oltretomba e l'arrivo di Lady Gaga
Doc arruola Emma Pfitzer Price nella stagione 2, due promozioni nel cast di 9-1-1 e altre news in breve
news Serie TV Doc arruola Emma Pfitzer Price nella stagione 2, due promozioni nel cast di 9-1-1 e altre news in breve
Antony Starr saluta Patriota per la fine delle riprese di The Boys: "Abbiamo creato un mostro" e "Mi mancherà"
news Serie TV Antony Starr saluta Patriota per la fine delle riprese di The Boys: "Abbiamo creato un mostro" e "Mi mancherà"
Mercoledì riporta in vita un personaggio prima dell'uscita della Parte 2: L'annuncio a Sydney
news Serie TV Mercoledì riporta in vita un personaggio prima dell'uscita della Parte 2: L'annuncio a Sydney
Charlie Cox rivela che la stagione 2 di Daredevil: Rinascita sarà l'ultima! È davvero così?
news Serie TV Charlie Cox rivela che la stagione 2 di Daredevil: Rinascita sarà l'ultima! È davvero così?
Big Mistakes: Annunciato il cast della nuova crime comedy di Dan Levy per Netflix
news Serie TV Big Mistakes: Annunciato il cast della nuova crime comedy di Dan Levy per Netflix
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
Alien: Pianeta Terra
L'estate nei tuoi occhi
And Just Like That...
Butterfly
Untamed
Dexter: Resurrection
The Twisted Tale of Amanda Knox
Matlock
The Sandman
Squid Game
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV