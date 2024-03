Mayor of Kingstown, Jeremy Renner sta tornando: Eccolo nel teaser trailer della stagione 3

News Serie TV

Paramount+ annuncia la data di debutto del nuovo ciclo di episodi della serie tv.

Il grande ritorno di Jeremy Renner dopo la brutta disavventura di un anno fa ha i giorni contati. Paramount+ ha annunciato che la terza stagione di Mayor of Kingstown, il crime thriller in cui la star di Hollywood veste i panni del "sindaco" dell'omonima cittadina del Michigan dove le strutture del sistema penitenziario costituiscono l'unica industria fiorente, debutterà il 2 giugno (la data non è stata ancora confermata in Italia). Il servizio streaming ne ha diffuso anche il primo teaser trailer.

Mayor of Kingstown: Cosa ci aspetta nella stagione 3

Mayor of Kingstown tornerà sugli schermi circa 18 mesi dopo il grave incidente che ha coinvolto Renner, travolto dal suo stesso spazzaneve nella sua proprietà sul Lago Tahoe nel tentativo di salvare il nipote che stava per essere investito. Nell'incidente l'attore ha riportato la rottura di otto costole in quattordici punti, oltre a varie fratture a ginocchio, tibia, caviglia, clavicola e spalla, così come la lussazione della mascella e della mandibola, il collasso di un polmone e il perforamento del fegato da parte di una costola. Dopo 16 giorni di ospedale e una lunga riabilitazione, all'inizio di quest'anno Renner è tornato sul set della serie, scrivendo poi su Instagram: "Oggi mi sento nervoso. Spero che tutto funzioni così da poter realmente farcela per la nostra produzione e, cosa più importante, per i fan".

Nella stagione 3, una serie di esplosioni sconvolgerà Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa aprirà un negozio in città e una guerra alla droga infurierà dentro e fuori le mura della prigione. Tutta la pressione sarà su Mike McLusky (Renner), affinché metta fine alla guerra, ma le cose si complicheranno quando un volto familiare del suo passato minaccerà di minare i suoi tentativi di mantenere la pace tra tutte le fazioni.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, Paula Malcomson (Ray Donovan), Richard Brake (Absentia) e Denny Love (Cercando Alaska) si sono uniti al cast ricorrente con i ruoli di Anna Fletcher, una donna di Kingstown con una richiesta particolare per Mike; Merle Callahan, uno dei responsabili della sparatoria ad Anchor Bay che sta scontando una condanna all'ergastolo; e Kevin Jackson, una guardia carceraria alle prime armi. Michael Beach è stato promosso al cast regolare e riprenderà il ruolo del capitano Kareem Moore a tempo pieno. Rivedremo Natasha Marc e Rob Kirkland nei panni di Cherry e del capitano Walter. Mentre Dianne Wiest non sarà più Mariam McLusky.