Mayor of Kingstown: Jeremy Renner sfida Edie Falco nell'intenso trailer ufficiale della stagione 4
Mayor of Kingstown
Anno: 2021
3,9
Mayor of Kingstown
Mayor of Kingstown: Jeremy Renner sfida Edie Falco nell'intenso trailer ufficiale della stagione 4

Emanuele Manta
8

Il trailer ufficiale della stagione 4 di Mayor of Kingstown, in arrivo su Paramount+ il 26 ottobre, mostra lo scontro tra il Mike McLusky di Jeremy Renner e l'irreprensibile nuova direttrice di Anchor Bay interpretata da Edie Falco.

Mayor of Kingstown: Jeremy Renner sfida Edie Falco nell'intenso trailer ufficiale della stagione 4

Mike McLusky ha un nuovo avversario nell'imminente quarta stagione di Mayor of Kingstown, e purtroppo per lui, non sembra affatto temerlo. Il trailer ufficiale rilasciato da Paramount+, dove i nuovi episodi saranno disponibili settimanalmente dal 26 ottobre, mostra il personaggio interpretato da Jeremy Renner affrontare la nuova direttrice di Anchor Bay Nina Hobbs, un osso duro per nulla disposto ad accettare le ingerenze del "sindaco", molto preoccupato per la vita del fratello Kyle. La nuova arrivata in città ha il volto della vincitrice di quattro Emmy Edie Falco, famosa per i suoi trascorsi ne I Soprano e Nurse Jackie - Terapia d'urto.

Mayor of Kingstown: La trama della stagione 4

Nella quarta stagione, il controllo di Mike su Kingstown è messo a rischio quando nuovi giocatori arrivano a contendersi il vuoto di potere lasciato dai Russi, costringendolo ad affrontare la conseguente guerra tra gang e a impedire che inghiotta la città. Nel frattempo, con le persone a lui care in pericolo più che mai, Mike deve confrontarsi con un nuovo caparbio direttore della prigione per proteggere i suoi, mentre lotta con i demoni del suo passato.

"Se accadrà qualcosa a mio fratello, mi assicurerò che accada lo stesso a te", è l'avvertimento di Mike alla Hobbs nel trailer. Ma lei non è disposta ad accettare le leggi di nessuno nel suo carcere, costringendo il sindaco a "passare alle maniere forti". Colpi di pistola vengono sparati, corpi finiscono a terra (o in una vasca da bagno) e la situazione, ben presto, finisce col degenerare e farsi pericolosa per tutti.

Oltre a Edie Falco, l'elenco delle nuove aggiunte al cast di Mayor of Kingstown nella quarta stagione include Laura Benanti (Gossip Girl) nei panni di Cindy Stephens, un'agente penitenziaria di Anchor Bay appena reclutata; Lennie James (Fear of the Walking Dead) di Frank Moses, un gangster definito da Mike il "Re di Detroit"; e Clayton Cardenas (Mayans M.C.) di Warden Torres, il braccio destro della Hobbs.

Emanuele Manta
