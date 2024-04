Mayor of Kingstown: Il trailer ufficiale italiano della stagione 3

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv con Jeremy Renner saranno disponibili in streaming su Paramount+ dal 3 giugno.

Jeremy Renner e il suo Mike McLusky dovranno fare i conti con un nuovo avversario - la mafia russa - nella terza stagione di Mayor of Kingstown, e il trailer ufficiale ne offre un assaggio in attesa del debutto del primo episodio il 3 giugno in streaming su Paramount+.

Mayor of Kingstown: La trama della stagione 3

Con la stagione 3 di Mayor of Kingstown, Renner tornerà sui teleschermi circa 18 mesi dopo l'incidente che lo aveva lasciato gravemente ferito nella sua proprietà sul Lago Tahoe. Nel tentativo di salvare il nipote, che stava per essere investito, l'attore era stato travolto dal suo stesso spazzaneve, riportando diverse fratture, il collasso di un polmone e il perforamento del fegato, tra le altre cose. Nei nuovi episodi, una serie di esplosioni sconvolgerà Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa aprirà un negozio in città e una guerra alla droga infurierà dentro e fuori le mura della prigione. Tutta la pressione sarà su Mike McLusky, affinché metta fine alla guerra, ma le cose si complicheranno quando un volto familiare del suo passato minaccerà di minare i suoi tentativi di mantenere la pace tra tutte le fazioni.

Diverse le aggiunte al cast annunciate nel corso dei mesi precedenti. Tra queste, Paula Malcomson (Ray Donovan) interpreterà Anna Fletcher, una donna di Kingstown con una richiesta particolare per Mike, mentre Richard Brake (Absentia) sarà Merle Callahan, uno dei responsabili della sparatoria ad Anchor Bay che sta scontando una condanna all'ergastolo. Denny Love (Cercando Alaska) ha ottenuto il ruolo di Kevin Jackson, una guardia carceraria alle prime armi. Natasha Marc e Rob Kirkland riprenderanno i ruoli di Cherry e del capitano Walter, rispettivamente. Mancherà invece Dianne Wiest, interprete nelle prime due stagioni di Mariam McLusky.