Mayfair Witches: Un nuovo trailer svela i poteri della protagonista interpretata da Alexandra Daddario

La serie tratta dai romanzo di Anne Rice debutta negli Stati Uniti il prossimo 8 gennaio.

Manca poco al debutto, perlomeno negli Stati Uniti (in Italia non sappiamo quando la vedremo), di Anne Rice’s Mayfair Witches, la serie tratta da Ciclo delle streghe Mayfair della compianta scrittrice Anne Rice. Il drama arriverà negli Stati Uniti su AMC e AMC+ il prossimo 8 gennaio. Nell'attesa, la rete ha diffuso un nuovo trailer che ci svela qualcosa in più dei poteri della protagonista, la dottoressa Rowan Fielding interpretata da Alexandra Daddario (The White Lotus).

La trama di Anne Rice's Mayfair Witches

Prodotta a livello escutivo da Esta Spalding e Michelle Ashford (Masters of Sex), Anne Rice's Mayfair Witches nella prima stagione di 8 episodi segue la dottoressa Rowan Fielding (Daddario), una giovane e intuitiva neurochirurgo che scopre di essere l'improbabile discendente di una famiglia di streghe. Mentre è alle prese con i suoi nuovi poteri, Rowan deve fare i conti con una presenza sinistra che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni. Nel trailer vediamo come si manifestano i poteri della dottoressa mentre si esercita su una sfortunata vittima.

Il cast e i personaggi

Gli altri protagonisti Jack Huston che veste i panni di Lasher, una potente entità mutaforma che è stata legata alle streghe Mayfair per centinaia di anni; Beth Grant di Carlotta Mayfair; Tongayi Chirisa di Ciprien Grieve; e Harry Hamlin di Cortland, il patriarca della famiglia, avido di soldi e potere. Il resto del cast include Annabeth Gish (Midnight Mass) nel ruolo di Diedre Mayfair, Jen Richards (Better Things), Erica Gimpel (God Friended Me) come Ellie Mayfair e Jen Richards (Better Things) come Jojo. Lasher perseguita le streghe di Mayfair da generazioni. Cipiren aiuterà Rowan a dare un senso alle sue nuove circostanze come tredicesima strega Mayfair e al profondo legame di Lasher con tutte loro, ma l'impresa sarà tutt'altro che semplice. Infatti, come anticipato dalla clip, non sarà facile per Rowen gestire i suoi poteri.

Per AMC si tratta del secondo adattamento delle opere di Rice dopo la serie basata sull'altrettanto fortunato ciclo Cronache dei vampiri (Interview with the Vampire, in onda dal 2 ottobre e già rinnovata per una seconda stagione). Ma quasi sicuramente non sarà l'ultimo, visto che la rete si è aggiudicata i diritti della vasta collezione di opere di Anne Rice. Il figlio di Rice, Christopher Rice, sarà il produttore esecutivo di tutti i progetti.