Mayfair Witches: Le prime foto della serie tv basata sui romanzi di Anne Rice

L'adattamento seguirà Interview with the Vampire entro la fine dell'anno.

In attesa di conoscerne la data di debutto, Anne Rice's Mayfair Witches, la nuova serie di AMC basata sul popolare Ciclo delle streghe Mayfair della recentemente scomparsa Anne Rice, si mostra nelle prime foto ufficiali insieme con i suoi protagonisti: Alexandra Daddario, Jack Huston, Tongayi Chirisa e Harry Hamlin.

La trama di Anne Rice's Mayfair Witches

Per AMC secondo adattamento delle opere della Rise dopo la serie basata sull'altrettanto fortunato ciclo Cronache dei vampiri (Interview with the Vampire, in onda dal 2 ottobre), Anne Rice's Mayfair Witches segue la Dott.ssa Rowan (Daddario), una giovane e intuitiva neurochirurgo la quale scopre di essere l'improbabile discendente di una famiglia di streghe. Mentre è alle prese con i suoi nuovi poteri, Rowan deve fare i conti con una presenza sinistra che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni.

Nella serie, Huston veste i panni di Lasher, una potente entità mutaforma che è stata legata alle streghe Mayfair per centinaia di anni; Chirisa di Ciprien Grieve; e Hamlin di Cortland, il patriarca della famiglia, avido di soldi e potere. Il resto del cast include Annabeth Gish (Midnight Mass), Beth Grant (Dollface) e Jen Richards (Better Things).