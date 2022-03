Mayfair Witches: Harry Hamlin nel cast della serie basata sui romanzi di Anne Rice

News Serie TV

La nuova serie, in lavorazione presso la rete via cavo AMC, si aggiunge all'adattamento di Intervista col vampiro.

L'attore di Mad Men Harry Hamlin ha firmato per un ruolo regolare nella serie di AMC Mayfair Witches, drama soprannaturale basato su Le Streghe Mayfair della recentemente scomparsa Anne Rice. Raggiunge la precedentemente annunciata Alexandra Daddario (The White Lotus).

La trama di Mayfair Witches

Mayfair Witches, della quale la rete ha ordinato una prima stagione di 8 episodi per la seconda metà di quest'anno, segue Rowan (Daddario), un giovane e intuitivo neurochirurgo che scopre di essere l'improbabile erede di una famiglia di streghe. Mentre è alle prese con i suoi nuovi poteri, Rowan deve fare i conti con una presenza sinistra che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni. Scritta e prodotta dalla showrunner Esta Spalding (Masters of Sex, On Becoming a God in Central Florida) e da Michelle Ashford (Masters of Sex, The Pacific), Mayfair Witches è basata sul cosiddetto Ciclo delle streghe Mayfair che comprende tre romanzi. Per AMC si tratta del secondo adattamento delle opere di Rice dopo la serie già in produzione basata sul fortunato ciclo Cronache dei vampiri.

Il ruolo di Harry Hamlin

Hamlin interpreterà Cortland Mayfair, il patriarca regnante del clan Mayfair, avido di soldi e potere. Il progetto lo riporta a AMC, la rete grazie alla quale aveva ottenuto una nomination agli Emmy per il suo lavoro in Mad Men.

"Da Mad Men a Mayfair, siamo lieti di riavere Harry nella famiglia di AMC. Si unisce a un cast che darà vita all'affascinante mondo e ai personaggi che Esta, Michelle e Mark hanno magnificamente adattato per la nostra seconda serie ambientata nell'universo di Anne Rice", ha affermato Dan McDermott, presidente dell'intrattenimento e degli AMC Studios per AMC Networks. "Harry è un professionista immensamente talentuoso ed esperto e non vediamo l'ora di vedere cosa porterà nel ruolo intrigante di Cortland Mayfair".