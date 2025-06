Maxton Hall: Il primo teaser della seconda stagione svela la data d'uscita

News Serie TV

Prime Video ha fissato l'appuntamento con la seconda stagione di Maxton Hall - Il mondo tra di noi: ecco quando tornerà la serie teen tedesca basata sui romanzi bestseller di Mona Kasten.

Preparatevi per una nuova dose di intrighi scolastici, sguardi furtivi e scontri tra mondi sociali diversi. Maxton Hall - Il mondo tra di noi, la serie teen tedesca diventata un successo globale, sta per tornare su Prime Video con la seconda stagione. Il servizio di video in streaming ha svelato la data d'uscita dei nuovi episodi e diffuso un primo teaser trailer che ci riporta tra i corridoi della scuola d'elite più intrigante d'Europa. L'appuntamento è fissato a partire dal 7 novembre 2025.

Primo Teaser Trailer: Stagione 2 - Il Primo Teaser Trailer Annuncia la data di uscita della nuova stagione - HD

Maxton Hall 2, la trama: Da dove ripartirà la seconda stagione

Nel breve teaser trailer diffuso i protagonisti Ruby Beli (Harriet Herbig-Matten) e James Beaufort (Damian Hardung) non sono mai stati così vicini… e così lontani. Ma, si sa, chi vola alto può anche cadere molto in basso. Dopo la notte passata con James a Oxford e la sua più grande aspirazione finalmente a portata di mano, per Ruby tutto sembra andare alla perfezione. Ma un avvenimento imprevisto cambia tutto nella famiglia di James e sarà proprio quest’ultimo a riportarla alla dura realtà. Ruby è sconvolta. Non ha mai provato dei sentimenti così forti per qualcuno, né è mai stata ferita così profondamente. Rivorrebbe indietro la sua vecchia vita, quella in cui nessuno a Maxton Hall la conosceva e lei non faceva parte del mondo elitario dei suoi compagni di classe. Ma, allo stesso tempo, non riesce a dimenticare James, soprattutto perché lui sta facendo di tutto per riconquistarla.

Il cast

La prossima stagione sarà basata sul secondo volume della serie di romanzi bestseller Save You dell’autrice Mona Kasten. Nel cast ritroveremo i protagonisti Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung, insieme a volti già noti come Sonja Weißer (Lydia), Ben Felipe (Cyril), Fedja van Huêt (Mortimer), Runa Greiner (Ember), Justus Riesner (Alistair), Andrea Guo (Lin), Frederic Balonier (Kieran) ed Eli Riccardi (Elaine).

Martin Schreier (Traumfabrik) torna alla regia anche per la seconda stagione, mentre tra i produttori della nuova stagione ci sono anche Markus Brunnemann e Ceylan Yildirim, che è inoltre interprete e sceneggiatrice della serie. Insieme a Yildirim, hanno partecipato alla scrittura degli episodi anche Juliana Lima Dehne e Marlene Melchior.

Un fenomeno globale da record

Maxton Hall – Il mondo tra di noi ha fatto parlare di sé sin dal debutto, avvenuto il 9 maggio 2024. In pochi giorni è diventata la serie internazionale più vista nella storia di Prime Video, conquistando oltre 120 Paesi e registrando il miglior esordio globale per una serie non statunitense su Prime Video. Si tratta di un successo clamoroso per la produzione di UFA Fiction, supportata anche dal German Motion Picture Fund (GMPF).

Ciò che funziona è soprattutto il mix di tensione romantica, atmosfere glamour e conflitti. Ma quello che tutti vogliono sapere ora è: Ruby e James riusciranno a superare l'ennesima tempesta? Ci rivediamo il 7 novembre!