Maxton Hall 2: Prime Video svela nuove foto e una clip dietro le quinte della nuova stagione

Prime Video festeggia un anno di Maxton Hall rivelando qualche anticipazione sulla seconda stagione della serie di successo tedesca.

È innegabile che Maxton Hall – Il mondo tra di noi, a un anno da suo debutto, sia ormai diventata una delle serie teen di punta di Prime Video. Per celebrare il primo anniversario del teen drama tedesco che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, il servizio di video in streaming ha pubblicato in anteprima alcune immagini inedite e un esclusivo video dietro le quinte della seconda stagione (lo vedete qui sotto), attualmente in lavorazione. Diamo così un primissimo sguardo al proseguimento della tormentata storia d’amore tra Ruby Bell e James Beaufort.

La trama e il successo di Maxton Hall

Prodotta da UFA Fiction, Maxton Hall è diventata rapidamente la serie originale internazionale di maggior successo nella storia di Prime Video. Al suo debutto, il 9 maggio 2024, ha registrato il miglior esordio globale per una serie non statunitense su Prime Video, raggiungendo la vetta delle classifiche in oltre 120 Paesi e territori. Un risultato straordinario che ha confermato il potenziale della saga tratta dai romanzi bestseller di Mona Kasten. La storia si concentra su Ruby Beli (interpretata da Harriet Herbig-Matten), una studentessa che, grazie a una borsa di studio, entra nell'opulento mondo della prestigiosa scuola privata Maxton Hall, dove la sua vita si complica quando viene involontariamente a conoscenza di un segreto esplosivo che riguarda l'arrogante erede milionario James Beaufort (Damian Hardung).

Le anticipazioni della seconda stagione e la data d'uscita

La seconda stagione della serie è ispirata al secondo volume della trilogia letteraria di Mona Kasten, Save You, e promette ancora più passione e colpi di scena. Dopo la notte trascorsa insieme a Oxford, Ruby sembra aver raggiunto un equilibrio perfetto tra amore e obiettivi personali. Ma un evento improvviso legato alla famiglia di James cambia ogni cosa. Lui, che era diventato il suo punto fermo, finisce per spezzarle il cuore, spingendola a desiderare di tornare nell’anonimato, lontana dalle luci e dai segreti del mondo dorato di Maxton Hall. Tuttavia, dimenticare James non è facile, soprattutto perché lui è pronto a tutto pur di riconquistarla.

Nel cast della nuova stagione ritroveremo i protagonisti Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung, insieme a volti già noti come Sonja Weißer (Lydia), Ben Felipe (Cyril), Fedja van Huêt (Mortimer), Runa Greiner (Ember), Justus Riesner (Alistair), Andrea Guo (Lin), Frederic Balonier (Kieran) ed Eli Riccardi (Elaine). Dietro la macchina da presa torna Martin Schreier, mentre tra i produttori vengono citati nuovamente Markus Brunnemann, Valentin Debler e Ceylan Yildirim, quest’ultima anche sceneggiatrice e attrice della serie.

Per i fan più impazienti, però, ci sarà ancora da attendere: la seconda stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi sarà disponibile su Prime Video solo alla fine del 2025.