Maxton Hall 2: Il trailer ufficiale italiano anticipa un ritorno al college traumatico per Ruby e James
Maxton Hall - Il mondo tra di noi
Anno: 2024
3,6
Maxton Hall - Il mondo tra di noi
News Serie TV

Maxton Hall 2: Il trailer ufficiale italiano anticipa un ritorno al college traumatico per Ruby e James

Carolina Mautone
4

La seguitissima serie teen tornerà su Prime Video con la seconda stagione il 7 novembre: ecco il trailer ufficiale italiano di Maxton Hall 2.

Maxton Hall 2: Il trailer ufficiale italiano anticipa un ritorno al college traumatico per Ruby e James

Il ritorno di Maxton Hall – Il mondo tra di noi è ormai alle porte: Prime Video ha svelato il trailer ufficiale italiano della seconda stagione in occasione del Prime Video Retreat di Ibiza, un evento dedicato a celebrare i recenti successi della piattaforma destinati a un pubblico young adult. Il nuovo capitolo dell'acclamata serie teen tedesca debutterà in streaming il 7 novembre, ma sappiamo che il titolo ha già ottenuto il rinnovo anticipato per una terza stagione.

La trama e il successo di Maxton Hall

Maxton Hall – Il mondo tra di noi ruota attorno a Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) , una studentessa brillante di origini modeste che ottiene una borsa di studio per frequentare Maxton Hall, un esclusivo college inglese per figli dell'élite. Qui, la sua vita cambia radicalmente quando scopre per caso un segreto compromettente che coinvolge Lydia, la sorella del ricco e arrogante (Damian Hardung). Nel tentativo di proteggere la sua famiglia, James cerca inizialmente di mettere a tacere Ruby, ma tra i due nasce presto una connessione intensa e inaspettata.

La prima stagione, tratta dal romanzo Save Me di Mona Kasten, ha conquistato il pubblico internazionale diventando la serie originale internazionale più vista di sempre su Prime Video. Lanciata il 9 maggio 2024, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche della piattaforma in oltre 120 Paesi e territori nel mondo, confermandosi come fenomeno globale tra i giovanissimi.

Le anticipazioni della seconda stagione

Basata sul secondo libro della trilogia bestseller di Mona Kasten, Save You, la seconda stagione di Maxton Hall segue le conseguenze della tumultuosa relazione tra Ruby e James Beaufort. Dopo la notte trascorsa insieme a Oxford, Ruby sembra essere finalmente vicina a realizzare i suoi sogni, ma un evento imprevisto sconvolge la famiglia di James e mette tutto in discussione. La sinossi ufficiale dei nuovi episodi recita: "Ruby è sconvolta. Non ha mai provato dei sentimenti così forti per qualcuno, né è mai stata ferita così profondamente. Rivorrebbe indietro la sua vecchia vita, quella in cui nessuno a Maxton Hall la conosceva e lei non faceva parte del mondo elitario dei suoi compagni di classe. Ma, allo stesso tempo, non riesce a dimenticare James, soprattutto perché lui sta facendo di tutto per riconquistarla". Il trailer suggerisce che non mancheranno gli elementi per cui questa serie è così amata: cuori infranti, segreti e drammi familiari.

Il resto del cast

Oltre ai protagonisti Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten, torneranno nella seconda stagione anche Sonja Weißer (Lydia), Ben Felipe (Cyril), Fedja van Huêt (Mortimer), Runa Greiner (Ember), Justus Riesner (Alistair), Andrea Guo (Lin), Frederic Balonier (Kieran) ed Eli Riccardi (Elaine). Alla regia torna Martin Schreier (Traumfabrik), affiancato dalla sceneggiatrice e produttrice Ceylan Yildirim che ha lavorato alla serie insieme a Juliana Lima Dehne e Marlene Melchior.

Carolina Mautone
