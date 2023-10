Matthew Perry, i ricordi dei colleghi di Friends: "Mancherai al mondo"

News Serie TV

Sui social, gli omaggi delle ex co-star di Friends Maggie Wheeler, Paget Brewster, Morgan Fairchil e Aisha Taylor.

È assordante il silenzio dietro cui i protagonisti di Friends Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer si sono per ora trincerati in seguito alla morte, sabato scorso, del collega e amico Matthew Perry. Possiamo solo immaginare il loro disorientamento e dolore per la sua scomparsa improvvisa, ad appena 54 anni. A un certo punto anche loro condivideranno i propri pensieri, forse congiuntamente come del resto hanno sempre fatto quando si è trattato di Friends, dove hanno formato la loro famiglia molto unita. Nel frattempo, ricordi e tributi arrivano dagli altri interpreti della sitcom.

La morte di Matthew Perry: I messaggi di cordoglio dei colleghi di Friends

Maggie Wheeler, che in Friends ha interpretato l'altalenante e rumoroso interesse amoroso del Chandler Bing di Perry, Janice, ha scritto su Instagram: "Mancherai al mondo, Matthew Perry. La gioia che hai portato a così tante persone nella tua vita troppo breve continuerà a vivere. Mi sento davvero benedetta da ogni momento creativo che abbiamo condiviso".

Paget Brewster, che nella quarta stagione aveva condiviso un arco romantico con Perry nei panni di Kathy, ha scritto invece su X: "Sono così triste di sapere di Matthew Perry. È stato adorabile con me in Friends e ogni volta che l'ho incontrato nei decenni successivi. Per favore, leggete il suo libro. Aiutare era la sua eredità. Non riposerà in pace... è già occupato a far ridere tutti lassù".

Toccante il ricordo di Morgan Fairchil, apparsa più volte nella serie come Nora Bing, la madre di Chandler: "Ho il cuore spezzato per la morte prematura di mio 'figlio', Matthew Perry. La perdita di un giovane attore così brillante è uno shock. Mando affetto e condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia, in particolare a suo padre, John Bennett Perry, con cui ho lavorato a Flamingo Road e Falcon Crest".

Aisha Taylor, apparsa nell'iconica sitcom nei panni di una professoressa di paleontologia che ha frequentato brevemente Joey e poi Ross, ha pubblicato il seguente post su Instagram: "Aveva una grandezza e una generosità di spirito che non avevano eguali. Ho imparato come dire perfettamente una battuta divertente semplicemente guardandolo lavorare. E non dimenticherò mai il momento in cui si avvicinò, durante la mia prima serata di registrazione di Friends, per dirmi affettuosamente: 'Preparati, la tua vita sta per cambiare'. Riposa in pace, Matthew Perry. Grazie per la tua gentilezza e le risate".