Matthew Perry: Funerali in forma privata per l'attore morto a 54 anni, presenti i colleghi di Friends

Creata inoltre una fondazione in memoria dell'attore. Era un suo sogno, per aiutare chi sta lottando contro l'abuso di sostanze.

Venerdì pomeriggio, al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, a poca distanza da quei Warner Bros. Studios che gli avevano rivoluzionato la vita, si sono tenuti i funerali in forma privata dell'attore Matthew Perry. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari e i co-protagonisti di Friends.

L'addio a Matthew Perry

Matthew Perry è morto lo scorso 28 ottobre all'età di 54 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato dal suo assistente nella sua casa a Pacific Palisades, in California, all'interno della vasca idromassaggio. Il Dipartimento di Medicina Legale della Contea di Los Angeles ha confermato che l'autopsia è stata completata ma non ha permesso di stabilire con esattezza cosa abbia portato all'annegamento dell'attore. Si sta procedendo dunque con ulteriori indagini e in particolare con gli esami tossicologici, i cui esiti non saranno disponibili prima di alcune settimane.

Ai funerali erano presenti il padre di Perry, l'attore John Bennett Perry, e il patrigno, il giornalista Keith Morrison. All'ultimo saluto si sono uniti inoltre i colleghi che per dieci anni hanno condiviso con lui il set di Friends: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Al momento, la loro unica dichiarazione è quella congiunta rilasciata lunedì scorso, che rivela: "Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e affrontare questa perdita incomprensibile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo".

Istituita una fondazione in memoria di Matthew Perry

Per gran parte della sua vita Matthew Perry ha lottato contro la dipendenza da alcol, droghe e farmaci. Il suo sogno di creare una fondazione per aiutare gli altri a liberarsi dall'abuso di sostanze è stato realizzato nelle scorse ore con la creazione della Matthew Perry Foundation, ora ufficialmente operativa e pronta a raccogliere donazioni. "Quando morirò, non voglio che Friends sia la prima cosa che sarà ricordata, voglio che lo sia aver aiutato gli altri. E vivrò il resto della mia vita dimostrandolo", aveva detto in passato l'attore. "La dipendenza è troppo potente per essere sconfitta da chiunque. Ma insieme, un giorno alla volta, possiamo batterla".

Nel comunicato diffuso dalla fondazione si legge: "Nello spirito dell'impegno costante di Matthew Perry nell'aiutare coloro che affrontano la malattia della dipendenza, intraprendiamo un viaggio per onorare la sua eredità fondando la Matthew Perry Foundation, guidati dalle sue stesse parole ed esperienze e dalla sua passione per fare la differenza in quante più vite possibile. Per sostenere il lavoro della fondazione, visitate il sito matthewperryfoundation.org. Grazie".