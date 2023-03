Matthew McConaughey e Woody Harrelson di nuovo insieme in una serie di Apple TV+

News Serie TV

I due attori tornano a recitare insieme in una serie tv dieci anni dopo True Detective.

Se avete amato la prima stagione di True Detective anche perché c'erano loro, sarete felicissimi di sapere che Matthew McConaughey e Woody Harrelson torneranno a recitare insieme in tv, in una comedy di Apple TV+ creata e scritta dal vincitore dell'Emmy per Schitt's Creek David West Read, lo stesso che dal 29 marzo sarà sul servizio streaming con The Big Door Prize.

La nuova serie di Matthew McConaughey e Woody Harrelson

Ancora senza un titolo, la nuova serie ruota attorno alla storia d'amore di una coppia singolare e sincera, allo strano e bellissimo legame tra due attori. Ovvero, da quel che sembrerebbe, McConaughey e Harrelson nei panni di versioni fittizie e sopra le righe di se stessi. L'amicizia di Matthew e Woody viene messa alla prova quando le loro famiglie si ritrovano a vivere insieme nel ranch di Matthew in Texas.

Per le loro interpretazioni in True Detective di HBO, nel 2014 McConaughey e Harrelson sono stati nominati entrambi all'Emmy. Di recente, quest'ultimo è tornato sulla rete per interpretare se stesso in un episodio della comedy Curb Your Enthusiasm. McConaughey si sarebbe dovuto riunire con l'ideatore di True Detective Nic Pizzolatto in Redeemer di FX, ma la serie è stata poi cestinata. Dal 17 aprile sarà invece la voce di Elvis nella serie animata di Netflix Agent Elvis.