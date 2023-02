Matthew McConaughey dà voce a un Elvis Presley agente segreto nel trailer della serie animata di Netflix

News Serie TV

Agent Elvis sarà disponibile in streaming su Netflix da marzo.

Dopo una lunga lavorazione (le prime notizie risalgono all'estate del 2019), Agent Elvis, la serie animata per un pubblico adulto di Netflix in cui il Re del Rock and Roll è un agente segreto, si mostra nelle prime sequenze rivelando un dettaglio rimasto finora nascosto: a dargli voce nella versione originale è il vincitore dell'Oscar Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club).

Agent Elvis: Tutti i dettagli della serie animata

Co-ideata da Priscilla Presley e John Eddie, e scritta dal veterano di Archer Mike Arnold, con i tre anche produttori esecutivi insieme con McConaughey, Agent Elvis sarà disponibile sul servizio streaming dal prossimo mese. La comedy d'azione ritrae Elvis come una superstar mondiale di giorno e un vigilante super tosto di notte quando si unisce a un'agenzia segreta. Inserito di nascosto in un programma segreto del governo, vediamo Elvis scambiare la sua iconica tuta bianca con un jet pack, e viceversa, mentre combatte le forze oscure che minacciano il Paese che ama e mantiene il suo lavoro quotidiano come Re del Rock and Roll.

Il look animato di Elvis prenderà vita con l'aiuto dell'esperto di animazione Robert Valley, per Netflix già dietro le quinte di Love, Death & Robots, mentre il guardaroba dell'Agente Elvis è stato disegnato dal leggendario stilista John Varvatos. La serie arriva sulla scia del film biografico di successo Elvis, di recente nomination a otto Oscar.