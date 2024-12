Matthew Gray Gubler torna in Criminal Minds, anche se...

News Serie TV

L'attore riprenderà il ruolo di Spencer Reid nella diciottesima stagione del procedurale.

Ce l'hanno fatta Matthew Gray Gubler e Criminal Minds a ritrovarsi. Quasi cinque anni dopo la sua ultima volta nel procedurale, l'attore è riuscito a trovare un buco in agenda che gli ha permesso di riprendere il ruolo di Spencer Reid nella diciottesima stagione, la terza del revival anche conosciuto con il titolo Criminal Minds: Evolution, le cui riprese si sono concluse all'inizio di questa settimana.

Criminal Minds 18: Matthew Gray Gubler sarà di nuovo Spencer Reid

Sfortunatamente, il buco non era così ampio. Alcune fonti riferiscono che, sebbene i programmi di Gubler e quelli della produzione si siano finalmente allineati, l'attore apparirà solo in una porzione di un episodio della diciottesima stagione. Sarà la prima volta di Reid nel revival, mentre lo stesso aveva stabilito che sia lui sia Matt Simmons (l'altro personaggio regolare non tornato in Evolution, a causa degli impegni di Daniel Henney sul set de La Ruota del Tempo) erano assenti per via di un incarico.

In una precedente occasione, intervista da TVLine, la showrunner Erica Messer aveva detto: "Cosa stiano facendo Reid e Simmons è un po' un mistero, ma di certo non sono stati dimenticati". Di fatto, le scrivanie dei due personaggi sono rimaste al loro posto. "Non se ne sono andati", aveva confermato Messer. "Sarebbe fantastico" se Gubler e/o Henney tornassero. "Non rinuncio alla speranza che ciò accada. Ma so che tutti hanno le loro vite al di fuori del nostro show, e questo rende le cose difficili... Sono là fuori a fare altre cose".

Per Gubler, una di quelle "altre cose" è Einstein, un nuovo procedurale per CBS del quale è stato ordinato l'episodio pilota, in cui veste i panni del pronipote brillante ma privo di obiettivi di Albert Einstein, che finisce nei guai con la legge ed è costretto a collaborare con la polizia del New Jersey aiutando una detective a risolvere i suoi casi più complessi.