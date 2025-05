Matthew Gray Gubler è Einstein nella prima foto della nuova serie

News Serie TV

La star di Criminal Minds Matthew Gray Gubler è il protagonista di Einstein, la nuova serie procedurale ordinata da CBS: ecco quando la vedremo e tutto quello che c'è da sapere.

Matthew Gray Gubler torna su CBS nei panni di un nuovo, affascinante protagonista in Einstein, la serie procedurale con toni comici che lo vede interpretare un discendente del celebre fisico. La rete ha mostrato la prima immagine ufficiale dell'attore nel durante la presentazione del palinsesto autunnale. Purtroppo, però, ci sarà da aspettare più del dovuto per vedere finalmente la nuova serie, remake di un consolidato successo tedesco. Ecco quando arriverà in tv e cosa dobbiamo aspettarci.

Di cosa parla Einstein? La trama della nuova serie con Matthew Gray Gubler

Sviluppata dal creatore di Monk Andy Breckman e da Randy Zisk, la serie racconta le vicende di Lewis Einstein (interpretato da Gubler), il brillante ma disilluso pronipote di Albert Einstein. Professore di fisica a Princeton – ma solo quando decide di presentarsi a lezione – Lewis è un genio ribelle che finisce nei guai con la legge a causa delle sue eccentricità. Per evitare ulteriori problemi, accetta di collaborare con una detective locale, aiutandola a risolvere casi complessi grazie al suo acume scientifico e alla sua mente fuori dal comune.

L'altro personaggio fisso della serie è Veronica "Ronni" Paris, detective entrata a far parte delle forze dell'ordine dopo la morte del marito. Intelligente e disciplinata, Ronni pretende molto dai colleghi e ancora di più da se stessa e si sente in conflitto con Einstein.

Perché la serie è stata rimandata?

Originariamente prevista per la stagione televisiva 2025-2026, Einstein (l'unico drama originale ordinato da CBS per questa stagione) è stata posticipata alla stagione 2026-2027. Questo cambiamento ha avuto anche conseguenze sul cast: Rosa Salazar, inizialmente annunciata come co-protagonista nel ruolo della detective con cui collabora il personaggio di Gubler, ha abbandonato il progetto a causa del rinvio.

Secondo Amy Reisenbach, presidente dell'intrattenimento CBS, la decisione di posticipare Einstein è stata strategica. "Abbiamo avuto una stagione di sviluppo molto forte, con molte opzioni per il 2025-2026. Spostare Einstein ci permette di offrirgli più tempo per scrittura e produzione, aumentando le possibilità di successo a lungo termine", ha spiegato la dirigente.