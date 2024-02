Masters of the Air è la serie più vista di sempre al debutto su Apple TV+

News Serie TV

Prodotta dalla Amblin Television di Steven Spielberg, da Tom Hanks e Gary Goetzman, la miniserie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale ha fatto meglio di titoli di punta di Apple TV+ come The Morning Show e Scissione.

È il caso di dirlo: Masters of the Air fa volare Apple TV+. Non è solo un gioco di parole, visto che la spettacolare miniserie prodotta da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman e ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale si è dimostrata un successo fin dal debutto. Il servizio di video in streaming di Apple fa sapere che al lancio, lo scorso 26 gennaio, il drama ha attirato il più alto numero di spettatori mai raggiunto da una serie di Apple TV+. Al debutto, quindi, Masters of the Air ha fatto meglio di titoli di altissimo profilo, già successi consolidati della piattaforma, come The Morning Show, Scissione e la più recent Hijack.

Il successo di Masters of the Air

Apple TV+ non comunica il numero esatto di visualizzazioni ma fa sapere che, dopo la première di Masters of the Air, il numero di spettatori sulla piattaforma è aumentato del 65% in tutto il mondo rispetto al periodo di sette giorni precedente. Il servizio di video in streaming, inoltre, è esponenzialmente cresciuto per numero di spettatori in più di 100 territori e Paesi dove è presente. Ha premiato, quindi, la strategia di puntare sullo stesso "dream team" di Band of Brothers e The Pacific, due serie che sono universalmente considerate le migliori narrazioni della guerra mai prodotte per la tv. La serie prosegue con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 15 marzo, quando uscirà il finale di stagione.

La trama e il cast di Masters of the Air

Basata sull'omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, Masters of the Air segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il “Bloody Hundredth”) alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. La miniserie vuole mettere in scena il prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l'orrore del Terzo Reich di Hitler. Alcuni furono abbattuti e catturati; altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo.

La serie vanta un cast stellare guidato dal candidato all'Oscar Austin Butler (Elvis) che comprende anche Callum Turner (Queen and Country), Anthony Boyle (Tetris), Nate Mann, Rafferty Law, il candidato all'Oscar Barry Keoghan (Gli spiriti dell'isola, Saltburn), Josiah Cross, Branden Cook e la star di Sex Education Ncuti Gatwa.