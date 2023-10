Masters of the Air: Data e prime immagini della nuova serie di Steven Spielberg e Tom Hanks

News Serie TV

La miniserie, prodotta dallo stesso team di Band of Brothers e The Pacific, è attesa in streaming su Apple TV+.

Apple TV+ ha svelato la data di uscita e mostrato le prime foto di Masters of the Air, miniserie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale che può contare sullo stesso "dream team" di Band of Brothers e The Pacific, due serie che sono universalmente considerate le migliori narrazioni della guerra mai prodotte per la tv. Il drama, prodotto da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, debutterà in streaming il 26 gennaio 2024 e proseguirà con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 15 marzo.

La trama di Masters of the Air

Basata sull'omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, Masters of the Air segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il “Bloody Hundredth”) alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. La miniserie vuole mettere in scena il prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l'orrore del Terzo Reich di Hitler. Alcuni furono abbattuti e catturati; altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo.

Il produttore esecutivo Gary Goetzman ha presentato la serie dichiarando: "Masters of the Air è un omaggio ai coraggiosi uomini della 8th Air Force che, grazie al loro coraggio e alla loro fratellanza, hanno contribuito a sconfiggere la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Tom e Steven hanno sempre desiderato tradurre cinematograficamente quello che il nostro autore Don Miller ha definito 'un evento singolare nella storia della guerra'. Siamo entusiasti che Apple TV+ ci abbia dato l'opportunità di unire gli sforzi di così tante persone di talento, sullo schermo e dietro la macchina da presa, per raccontare questa importante storia".

Il cast stellare

La serie vanta un cast stellare guidato dal candidato all'Oscar Austin Butler (Elvis) che comprende anche Callum Turner (Queen and Country), Anthony Boyle (Tetris), Nate Mann, Rafferty Law, il candidato all'Oscar Barry Keoghan (Gli spiriti dell'isola), Josiah Cross, Branden Cook e la star di Sex Education Ncuti Gatwa.