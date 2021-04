Master of None 3: Il trailer italiano e la data di uscita della nuova stagione

News Serie TV

L'apprezzata comedy creata da Aziz Ansari e Alan Yang torna su Netflix il 23 maggio con una terza stagione incentrata su Denise, interpretata da Lena Waithe.

La scorsa settimana era trapelata la notizia del ritorno di Master of None su Netflix con una terza stagione, a quattro anni dall'uscita della seconda. Ora c'è l'ufficialità: il nuovo capitolo della comedy romantica creata da Aziz Ansari e Alan Yang arriverà in streaming il prossimo 23 maggio. Composta da 5 episodi, la terza stagione - come anticipato da Variety - non sarà incentrata su Dev, il protagonista delle prime due stagioni interpretato dallo stesso Ansari, ma sul personaggio di Denise, interpretato già in passato da Lena Waithe. Offrendo uno sguardo sulla vita matrimoniale di Denise e di sua moglie Alicia (la star di Star Wars: L'ascesa di Skywalker Naomi Ackie), i nuovi episodi rappresenteranno quasi spin-off della serie originale, una "serie nella serie". Ecco il trailer ufficiale rilasciato da Netflix, anche in italiano.

Master of None 3: La trama e tutte le novità della terza stagione

Intitolata Master of None Presents: Moments In Love (in italiano Istanti d'amore), la terza stagione di Master of None sarà una sorta di spin-off di cinque episodi - tutti diretti da Aziz Ansari e da lui scritti insieme a Lena Waithe - che si sposterà dalla storia originale della serie madre, quella dell'attore newyorchese Dev alle prese con i problemi lavorativi e amorosi dei suoi trent'anni, per raccontare in modo maturo ma comico quella di Denise e di sua moglie Alicia, mentre affrontano gli alti e bassi del matrimonio. Vedremo Denise e Alicia mentre affrontano gioie e dolori del loro rapporto e abitano in una fattoria nella zona nord dello stato di New York.

Perché Aziz Ansari non recita nella terza stagione?

L'intera stagione è stata girata su pellicola, per volere di Ansari che per la prima volta sarà presente solo dietro la telecamera, oltre che come autore. Una scelta, questa, dettata probabilmente dalla bufera mediatica che ha coinvolto l'attore quando, nel 2018, una donna che si faceva chiamare Grace lo ha accusato su un blog online di averla spinta ad avere un rapporto sessuale con lui in modo non consensuale. Ansari, dopo un periodo di silenzio, ha spiegato di essere rimasto sorpreso e preoccupato perchè pensava che per la ragazza fosse tutto ok e successivamente, nel suo spettacolo di stand-up comedy, ha raccontato di essersi sentito molto male per quanto successo e per non aver compreso la situazione. Spostare l'attenzione su Denise e quindi non dover far affrontare a Dev relazioni o situazioni spiacevoli sullo schermo può aver convinto Ansari - che pure nel 2018 ha vinto un Golden Globe come miglior attore in una comedy - a rimanere in disparte.