Mary & George: Un esplicito nuovo trailer per la miniserie con Julianne Moore e Nicholas Galitzine

Lo spregiudicato drama in costume andrà in onda su Sky e in streaming su NOW dal 7 aprile.

Ispirata da un'oltraggiosa storia vera, Mary & George, la nuova miniserie Sky Original con il premio Oscar Julianne Moore e l'attore in ascesa Nicholas Galitzine in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 7 aprile ogni domenica con due nuovi episodi, si mostra in un nuovo trailer meno castigato dei precedenti che rivela - caso mai non l'aveste già capito - la natura estremamente lussuriosa dell'opera.





Mary & George: Cosa racconta la miniserie

Creata e scritta da D.C. Moore (Killing Eve) e prodotta a livello esecutivo dalla stessa Moore, Mary & George segue quest'ultima nei panni della realmente esistita Mary Villiers, una donna di umili origini ma estremamente ambiziosa che convince il suo secondo figlio, George (Galitzine), a sedurre il Re di Scozia Giacomo VI, conosciuto anche come Giacomo I d'Inghilterra (Tony Curran). Mary, donna dall'incredibile intelligenza, non è mai stata in grado di esprimere tutto il suo potenziale, fino a quando non intravede l'opportunità di approfittare del vorace appetito del Re per il buon vino, la buona compagnia e gli uomini più affascinanti.

George, ingenuamente bello e carismatico, si trova sotto i riflettori mentre la madre tesse le sue trame per arrivare al Re. Attraverso audaci intrighi e seduzioni, Mary e George si fanno strada fino al vertice della corte e diventano la famiglia più potente d'Inghilterra. Ma mentre George aumenta il suo potere, il suo rapporto con la madre viene spinto al limite. Dovrà dimostrare a se stesso che può essere definito da qualcosa di più della sua bellezza. Vorrà lasciare un segno nella storia, a prescindere dalle conseguenze.

"Ho il Re, e il potere", dichiara in modo seducente George nel trailer mentre scorrono i fotogrammi dei suoi rapporti con innumerevoli amanti e lo stesso Giacomo. Le loro sporche azioni sono esposte quando George dice al favorito del Re, il Conte di Somerset Robert Carr (Laurie Davidson): "Volevo solo, come mia madre, f******i". E prima che l'anteprima finisca, una Mary compiaciuta chiede "Cosa potrebbe fermarci ora?".