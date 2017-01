Marvel's The Defenders: Svelato il ruolo di Sigourney Weaver e prime foto della serie crossover

Sì, Sigourney Weaver apparirà in Marvel's The Defenders, e sì, vestirà i panni del cattivo. Entertainment Weekly, che ha dedicato alla prossima miniserie crossover di Netflix la cover story dell'ultimo numero in edicola, ha svelato la verità dietro l'ingaggio lo scorso ottobre dell'attrice nominata all'Oscar, mostrandola tra l'altro nella prima foto.

Weaver vestirà i panni di Alexandra, un villain abbastanza impressionante da attirare l'attenzione dei supereroi Daredevil (interpretato da Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Iron Fist (Finn Jones). "Assolutamente sfrontata", come rivela lo showrunner Marco Ramirez, la sua Alexandra "è una forza molto potente di New York City. Incarna tutto ciò che è Sigourney: sofisticata, intellettuale, pericolosa. Mi dispiace. Una serie di aggettivi è tutto quello che posso dire in questo momento".

"Sapevamo che ci sarebbe voluto qualcosa di enorme per tirare questi quatto personaggi fuori dai loro mondi per lavorare insieme", continua Ramirez. "Sigourney è il tipo di persona cui puoi far interpretare la persona più intelligente nella stanza, e cui puoi anche far interpretare una persona in possesso di un lanciafiamme". Nella prima foto che la ritrae, non l'unica di The Defenders diffusa in anteprima dal settimanale, Alexandra si mostra in un elegante e prezioso abito bianco di fronte allo skyline della città, intenta a osservare qualcuno o qualcosa. Al momento non è chiaro se il suo sia un nome in codice per mascherare un qualche collegamento con un personaggio dei fumetti Marvel, ma Ramirez parla di una "raffinatezza intellettuale" paragonabile a quella dell'ex big bad di Daredevil Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio).

Disponibile quest'estate, quindi solo dopo il debutto di Iron Fist il 17 marzo, The Defenders sarà la quinta serie originale Marvel in streaming su Netflix e, ovviamente, non l'ultima. Seguiranno la terza stagione di Daredevil, la seconda di Jessica Jones e Luke Cage, e lo spin-off The Punisher.