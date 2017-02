Marvel's Iron Fist: Il trailer ufficiale della nuova serie Netflix

Poco più di tre anni dopo quel clamoroso annuncio, la collaborazione tra il colosso dello streaming Netflix e quello dei supereroi Marvel chiude il suo primo cerchio con il debutto il 17 marzo di Iron Fist, l'ultima delle quattro serie tv chiamate a gettare le basi (in realtà molto più di questo) della miniserie crossover che vedremo più avanti quest'anno. Novità di cui ora possiamo vedere finalmente il trailer ufficiale.

Finn Jones de Il Trono di Spade interpreta Danny Rand. Tornato a New York City dopo essere scomparso per anni con l'intenzione di ristabilire un rapporto con il suo passato e la sua famiglia, Danny, un miliardario trasformatosi in un monaco buddista ed esperto di arti marziali, si ritrova ben presto a combattere contro i criminali e i corrotti della città attraverso la sua incredibile padronanza del kung-fu e la capacità di evocare la straordinaria potenza del Pugno d'Acciaio di Iron Fist.

Come scritto poc'anzi, dopo i 13 episodi di Marvel's Iron Fist, il suo protagonista unirà le forze con gli altri supereroi che l'hanno preceduto - Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage - nella serie evento Marvel's The Defenders. Ciò, ovviamente, con l'intento di contrastare una nuova minaccia.