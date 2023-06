Mark Ruffalo e l'ideatore di Omicidio a Easttown in una nuova miniserie per HBO

News Serie TV

Il crime drama porta la firma di Brad Ingelsby e sarà diretto da Jeremiah Zagar.

Se avete amato Omicidio a Easttown, sarete felici di sapere che Brad Ingelsby, il suo ideatore, ha riunito le forze con la rete americana HBO per la realizzazione di una nuova miniserie crime con il candidato a tre Oscar Mark Ruffalo (Il caso Spotlight, I ragazzi stanno bene) nel ruolo di protagonista e produttore esecutivo.

La nuova miniserie di HBO con Mark Ruffalo

Ancora senza titolo, la miniserie era in lavorazione da prima dello sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America che da quasi 40 giorni tiene ferma una parte importante dell'industria dell'intrattenimento hollywoodiana e, sebbene ordinata formalmente da HBO, non vedrà ulteriori sviluppi fino a quando l'agitazione non sarà terminata, con una data per l'inizio delle riprese non ancora fissata. Stando ai pochi dettagli al momento disponibili, la storia ruota attorno a una task force delle forze dell'ordine e ai criminali che sta cercando di arrestare.

Il progetto riporta Ruffalo a HBO dopo le precedenti esperienze nella miniserie Un volto, due destini (2020) e nel film tv The Normal Heart (2014), per la prima dei quali è stato premiato con l'Emmy e il Golden Globe. "Siamo assolutamente entusiasti di unire ancora una volta le forze con Brad Ingelsby, il brillante autore di Omicidio a Easttown", ha dichiarato Francesca Orsi di HBO in un comunicato. "La creatività illimitata e la capacità impareggiabile di Brad di affascinare il pubblico sono a dir poco stimolanti e non possiamo essere più felici di intraprendere un altro viaggio insieme. Quando si è presentata l'opportunità di collaborare con Mark in un'altra serie e di vederlo infondere ancora una volta grande umanità in un nuovo ruolo, l'abbiamo colta al volo. Siamo anche onorati di collaborare con Jeremiah Zagar, un regista ineguagliabile la cui profonda comprensione della narrazione visiva non farà che elevare questo progetto a nuovi livelli. La convergenza di questi talenti è davvero elettrizzante e non vediamo l'ora di condividere questa storia con il mondo".