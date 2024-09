Mark Harmon torna in NCIS: Apparirà nel nuovo spin-off NCIS: Origins

News Serie TV

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti il 14 ottobre e arriverà presto in Italia su Rai 2.

Dopo averci girato intorno per mesi, è arrivata l'ufficialità: Mark Harmon tornerà a vestire i panni di Leroy Jethro Gibbs sullo schermo. L'attore 73enne, volto dell'amato personaggio nelle prime diciannove stagioni del procedurale di successo NCIS, apparirà nell'episodio d'apertura del nuovissimo spin-off prequel NCIS: Origins, incentrato sui primi anni di Gibbs nell'agenzia. Lo ha confermato il co-ideatore David J. North, condividendo anche quella che è la sua speranza per il futuro del personaggio nel franchise.

NCIS: Origins e il ritorno di Mark Harmon

In onda negli Stati Uniti su CBS dal 14 ottobre (in Italia prossimamente su Rai 2), NCIS: Origins torna indietro nel tempo fino al 1991, quando Leroy Jethro Gibbs (interpretato in questa versione più giovane dall'attore di Catch-22 Austin Stowell) era un agente speciale di circa trent'anni appena formatosi che, alla neocostituita divisione NIS di Camp Pendleton, trovava il suo posto in una squadra grintosa e disordinata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks (Kyle Schmid, Six), mentre faceva i conti con il dolore per la tragica perdita della moglie Shannon e della figlia Kelly per mano di un criminale messicano.



Sappiamo sin dall'inizio che Harmon farà parte del progetto come produttore esecutivo e come voce narrante, mentre solo ora si apprende che farà anche un salto dall'altra parte della macchina da presa per una breve apparizione nei panni di Gibbs nel primo episodio. "C'è stata una conversazione tra Mark, me e [la co-ideatrice] Gina Monreal" ha detto North del cammeo, spiegando che sono state girate delle nuove scene da aggiungere al pilota. "Spero che il pubblico sarà emozionato di vederlo dopo così tanti anni".

Lo showrunner non ha rivelato quali saranno le circostanze in cui Gibbs apparirà, se lo rivedremo tornare al Naval Criminal Investigative Service o più probabilmente lontano da quella vita, nella fittizia Naktok Bay, in Alaska, dove si è ritirato. Ha detto però che non esclude la possibilità che il personaggio possa tornare in futuro nel prequel: "Ci stiamo concentrando sul fatto che lui racconti la storia del 1991. Per quanto riguarda la ricomparsa di Mark, siamo aperti a tutto".