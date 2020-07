Maria Bello lascerà il cast di NCIS nella prossima stagione

News Serie TV

L'attrice rinuncerà al ruolo della psicologa forense Jack Sloane nella stagione 18.

Ennesimo addio nel cast del procedurale di successo NCIS. Tre anni dopo la sua prima volta nei panni della psicologa forense Jacqueline 'Jack' Sloane, l'attrice Maria Bello ha deciso di cogliere l'opportunità offerta dalla scadenza del contratto che la lega alla serie di CBS per intraprendere nuovi percorsi professionali.

Secondo Deadline, Bello apparirà solo in otto episodi della prossima, diciottesima stagione, giusto il necessario per concludere la storia del suo personaggio, unitosi al Naval Criminal Investigative Service nel 2017 in sostituzione di Alex Quinn (Jennifer Esposito). Con ogni probabilità, l'attrice avrebbe lasciato NCIS al termine della passata stagione, se la produzione non fosse stata costretta a interrompere le riprese a causa dell'emergenza Coronavirus, con solo 20 dei 24 episodi previsti completati prima del lockdown.

In base a quanto rivelato dal co-showrunner Frank Cardea a TVLine, gli episodi mancanti saranno girati in ogni caso e proposti come parte della stagione 18. E il secondo di questi sarà il 400° della serie. Il debutto è fissato per l'autunno, mentre in Italia è attesa per settembre la programmazione dei restanti episodi della stagione 17 su Rai 2.