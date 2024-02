Margot Robbie e l'ideatrice di Maid lavorano a Sirens, nuova miniserie per Netflix

News Serie TV

La dark comedy, ordinata ufficialmente da Netflix, porta la firma di Molly Smith Metzler.

Nuova collaborazione tra l'attrice e produttrice Margot Robbie, reduce dal successo mondiale di Barbie, e la sceneggiatrice Molly Smith Metzler. A tre anni da Maid, la fortunata miniserie di Netflix con Margaret Qualley nei panni di una giovane madre single che si dà da fare per sbarcare il lunario dopo essere scappata da una relazione violenta, la coppia è tornata al servizio streaming per realizzare Sirens, una nuova miniserie sulle donne, il potere e la classe.

Sirens: La trama della nuova miniserie di Margot Robbie e Molly Smith Metzler

Basata sull'opera teatrale Elemeno Pea che la stessa Metzler scrisse durante il suo periodo come studentessa alla Juilliard, Sirens ruota attorno a due sorelle, Devon e Simone, e sulla preoccupazione della prima delle due che l'altra abbia una relazione malsana con il suo nuovo capo, la mondana Michaela Kell. La vita lussuosa di Michaela è come una droga per Simone, e Devon ha deciso che è ora di intervenire. Ma quando Devon rintraccia sua sorella per dirle "Che cavolo!", non ha idea di quale formidabile avversaria sarà Michaela.

Ambientata durante un fine settimana esplosivo in una sontuosa tenuta sulla spiaggia, Sirens si propone come un'esplorazione incisiva, sexy e oscuramente divertente delle donne, del potere e della classe. Metzler, i cui crediti includono anche Shameless e Orange Is the New Black, ne sarà anche la produttrice esecutiva con Robbie, Dani Gorin (Pachinko, The Morning Show) e Tom Ackerley, che, oltre ad aver lavorato con la prima in Barbie, ha recentemente portato sugli schermi il fenomeno Saltburn.