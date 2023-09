Mare Fuori pronta a conquistare gli USA: Il teen drama italiano debutterà quest'autunno in America

News Serie TV

Il servizio di video in streaming statunitense MHz Choice ha acquisito i diritti del dramma carcerario e spera di raggiungere gli stessi straordinari risultati d'ascolto italiani.

Mare Fuori punta a stregare anche il pubblico americano. La serie campione d'ascolti che ha fatto guadagnare a RaiPlay oltre 300mila nuovi abbonati lo scorso febbraio, con l'uscita della terza stagione, sbarca negli Stati Uniti grazie a MHz Choice. Il servizio di video in streaming ha acquisito i diritti di trasmissione di tutte le stagioni in Nord America e le proporrà al pubblico a partire da quest'autunno.

Il successo di Mare Fuori

Dopo i numeri record raggiunti da Mare Fuori su RaiPlay, la serie co-creata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu è stata venduta in oltre 40 Paesi. È in lavorazione un musical basato sulla serie, che debutterà in teatro il prossimo novembre, mentre l'iconica sigla O' Mare For è stata certificata disco di platino. Si parla anche di trattative in corso per realizzare un remake americano, mentre in Italia si sta ancora girando la quarta stagione che arriverà in streaming su RaiPlay il prossimo febbraio. Adesso, però, il pubblico americano e canadese potrà appassionarsi alle storie di Carmine, Filippo, Rosa Ricci e tutti gli altri giovani dell'immaginario IPM del Golfo di Napoli. La speranza è che la serie riscuota lo stesso successo raggiunto in madrepatria.

Mare Fuori arriva in America

"Mare Fuori è il più raro dei gioielli televisivi: un vero fenomeno", ha affermato Lance Schwulst, vicepresidente media strategyst di MHz Networks. "Non vediamo l'ora che gli spettatori nordamericani e canadesi possano vedere questa serie italiana grintosa e avvincente su MHz Choice questo autunno". Jeffrey Engelen, responsabile delle vendite internazionali di Beta Film per il Nord America, ha affermato che questa nuova diffusione intercontinentale consentirà allo show di "espandere la sua già solida base di fan e raccogliere ancor più l'apprezzamento del pubblico globale". Come si dice "Proprio a te cercavo, grande cessa" in inglese? Siamo curiosi di scoprirlo.