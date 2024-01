Mare Fuori, Confessioni: Su RaiPlay tornano le video pillole dei protagonisti in attesa della quarta stagione

News Serie TV

Dal 15 gennaio in streaming tornano le "confessioni" dei protagonisti di Mare Fuori: 30 brevi video in cui i diversi personaggi si confidano su amicizie, amori e timori all'interno dell'IPM.

La storia d'amore appesa a un filo tra Cardiotrap e Gemma, il rapporto complicato tra Pino e Kubra, il dramma "shakespeariano" che coinvolge Carmine e Rosa, il triangolo amoroso tra Edoardo, Carmela e Teresa e molto altro. I ragazzi dell'IPM di Mare Fuori tornano a parlare delle loro paure e i loro sentimenti davanti alle telecamere in Mare Fuori #Confessioni, il format parallelo alla serie già sperimentato lo scorso anno. Da lunedì 15 gennaio su RaiPlay saranno disponibili i nuovi episodi delle #Confessioni e qui sotto potete guardarne un'anteprima.





In trenta episodi, Mare Fuori #Confessioni propone le storie, gli amori e le amicizie che si intrecciano all’IPM di Nisida - il carcere minorile al centro di Mare Fuori - rivelando aneddoti non ancora svelati nella precedente edizione. Ritroveremo Cardiotrap e Gemma, Pino e Kubra, Carmine e Rosa e il triangolo formato da Edoardo, Carmela e Teresa. Ma non solo. Nei nuovi episodi si approfondiscono temi nuovi, come quello dell'amicizia e della fratellanza che unisce Cucciolo, Micciarella e Dobermann e quello dell'amore, nato all'interno del carcere, tra Cucciolo e Milos. E infine, ci si sofferma sull’evoluzione di Pirucchio, che ha pagato cara la sua volontà di emanciparsi dal "sistema".

Mare Fuori #Confessioni è un original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, una produzione Picomedia, prodotta da Roberto Sessa. Mare Fuori, ideata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu e scritta da Cristiana Farina, tornerà invece con la quarta stagione a partire dal 1° febbraio su RaiPlay e poi dal 14 febbraio in chiaro su Rai 2.