Mare Fuori: Annunciato il film prequel su Rosa Ricci

Alle Giornate Professionali di cinema di Sorrento il produttore di Picomedia Roberto Sessa ha ufficializzato che vedremo il film spin-off 'Io sono Rosa Ricci' incentrato sul personaggio interpretato da Maria Esposito.

È ufficiale: l'universo di Mare Fuori, una delle serie italiane più popolari degli ultimi anni nel nostro Paese, si espande. Da Sorrento, dove sono in corso le Giornate Professionali di Cinema, arriva una notizia che era già nell'aria ma che ora ha trovato finalmente l'ufficialità: Maria Esposito sarà la protagonista di un film prequel dedicato al suo personaggio, Rosa Ricci. Il progetto, annunciato dall'amministratore delegato della casa di produzione Picomedia Roberto Sessa, si intitolerà Io sono Rosa Ricci (prendendo in prestito proprio la frase più iconica pronunciata dal personaggio) e arriverà nelle sale italiane nel 2025 con 01 Distribution. Noi di Comingsoon.it eravamo presenti durante l'annuncio e qui sotto potete vedere il video che ha immortalato il momento.

Io sono Rosa Ricci: I dettagli del film con Maria Esposito

"Sono due anni che ci stiamo lavorando", ha detto Sessa dalla Sala Sirene dell’Hotel Hilton di Sorrento. "Non è stato facile, perché Mare Fuori è una produzione ancora viva: abbiamo appena concluso la quinta stagione e dobbiamo incominciare la sesta. Il film sarà un prequel sul personaggio più importante che noi abbiamo raccontato in questi anni, la vera regina di Mare Fuori, Rosa Ricci". ha aggiunto. Il lungometraggio prequel racconterà la vita di Rosa Ricci, la sorella di Ciro Ricci (Giacomo Giorgio) prima del carcere e della vita criminale. L'attrice Maria Esposito ha poi salutato tutti i fan tramite un video messaggio proiettato in sala. "Ci vediamo presto", ha detto.

Di un film spin-off di Mare Fuori si parlava da tempo. Gia lo scorso gennaio, in occasione della presentazione della quarta stagione a Napoli, Sessa aveva detto che autori ci stavano lavorando mentre consideravano diverse idee. "Le idee non ci convincevano, ma ci riproveremo. Verrà collocato al momento giusto così come tutte le altre iniziative collaterali. La nostra priorità ora è la serie", aveva affermato all'epoca.

Mare Fuori 5: La data d'uscita e le anticipazioni

Intanto è stata annunciata anche la data d'uscita della quinta stagione che, come annunciato in precedenza, sarà un vero e proprio reboot perché metterà in scena nuovi personaggi senza rinunciare comunque ad alcuni volti noti. La data d'uscita è stata fissata, così come previsto, per il prossimo 19 febbraio su Rai 2, tradizionalmente subito dopo il Festival di Sanremo. Come accaduto per le precedenti stagioni, tuttavia, gli episodi saranno disponibili in anteprima su RaiPlay, ma al momento non è stata annunciata ancora una data del debutto in streaming (probabilmente inizio febbraio).

Il cast si arricchisce di tanti nuovi ingressi. Prima di tutto nuovi ragazzi con storie difficili alle spalle varcheranno la soglia dell'IPM di Napoli. I primi annunciati sono Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni di due criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei "chiattilli". Tornano, inoltre, alcuni dei volti più amati: Carmine Recano, Lucrezia Guidone, la stessa Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, solo per citarne alcuni.