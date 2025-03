Mare fuori 5, le nuove puntate mettono in crisi i server di RaiPlay

News Serie TV

Primi sei episodi tutti nuovi della serie di culto Mare Fuori che hanno provocato un tilt alla piattaforma streaming di RaiPlay. Troppi appassionati avevano gran voglia di scoprire un mistero su cui era finita la quarta stagione.

Si sono collegati in migliaia, in contemporanea, tanto da mandare in crisi i server della piattaforma di RaiPlay. Sono gli appassionati di Mare Fuori, i cui primi sei episodi della quinta stagione sono disponibili da oggi in streaming, in attesa della messa in onda in prima serata su Rai2, prevista dal 26 marzo al 30 aprile, ogni mercoledì, con due episodi a serata. C'era molta curiosità per scoprire come hanno risolto uno degli ennesimi colpi di scena della quarta stagione, in cui molti dei personaggi storici hanno abbandonato la serie. Urge molta attenzione, fra rischi diffusi di spoiler e le sorprendenti svolte narrative che caratterizzano anche la quinta stagione, forse ancora di più delle precedenti.

Sempre alle prese con i ragazzi dell'Istituto penale minorile di Napoli, in una serie che ha fatto scuola e ottenuto enorme successo con la sua ricetta di credibiltià nei personaggi, a partire dall'uso del dialetto, e giovani attori capaci di far innamorare tanti telespettatori. Storie di crescita di ragazzi in condizioni di difficoltà, con un peso familiare ingombrante e un rapporto non sempre facile con gli adulti. La quinta stagione conferma il ruolo di protagonista di Rosa Ricci (Maria Esposito), alle prese con la gestione del clan di famiglia. Mare fuori è diventata in streaming un fenomeno sorprendente, dopo un debutto su Rai2 senza picchi particolari. Con il passaggio su Netflix è scoppiato l'amore ai limiti del fanatismo di milioni di persone, confermato poi su Raiplay, dove la terza stagione ha ottenuto un risultato di oltre 120 milioni di visualizzazioni.

Fino ad arrivare all'esordio molto promettente di questa mattina, con i server di RaiPlay che non sono riusciti a contenere per qualche tempo l'entusiasmo degli appassionati. Presto, dal 20 aprile, le prime quattro stagioni saranno poi disonibili su Netflix a livello globale, dando ulteriore possibilità di consolidamento alla serie in giro per il mondo.