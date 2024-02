Mare Fuori 4 torna stanotte su RaiPlay con i nuovi episodi e il regista annuncia una sorpresa inaspettata

News Serie TV

Con un video postato su Instagram, il regista di Mare Fuori Ivan Silvestrini ha fatto sapere che la quarta stagione avrà due episodi aggiuntivi.

Archiviata la parentesi sanremese, l'attenzione degli utenti di RaiPlay è già tornata su Mare Fuori, la serie dei record targata Picomedia e ambientata nell'immaginario IPM (istituto penitenziario minorile) di Napoli. Come già annunciato in precedenza, stanotte a mezzanotte usciranno i restanti episodi della quarta stagione dopo l'uscita dei primi 6, resi disponibili dallo scorso 1° febbraio. Il regista Ivan Silvestrini, con un video pubblicato su Instagram, ha appena annunciato una sorpresa che farà andare fuori di testa gli appassionati: i nuovi episodi che saranno pubblicati su RaiPlay questa notte non saranno 6, come precedentemente comunicato, ma 8. Ci saranno, quindi, 2 episodi aggiuntivi che saranno una sorta di speciale lungo 100 minuti.

Il numero complessivo degli episodi della quarta stagione di Mare Fuori, quindi, sale a 14. Ivan Silvestrini nel suo video, che vedete qui sotto, ha spiegato che questi 2 episodi in più, lunghi in totale 100 minuti, arrivano in sostituzione di un film che è stato rimandato e messo da parte per dare priorità a una quinta stagione da far uscire esattamente tra un anno così come accaduto alla quarta, uscita un anno dopo la terza. "Questa stagione avrà 2 episodi in più che rappresentano quello che io avrei voluto fare per celebrare questo quarto anno di Mare Fuori", ha spiegato il regista consigliando ai fan di non "fare nottata" per guardare tutti gli episodi di fila perché il tempo da impiegare nella visione sarebbe davvero troppo. Si tratta quindi di "una gigantesca puntata speciale che contiene tutto ciò che avete aspettato... e temuto. Però sarà un momento memorabile", ha anticipato Silvestrini.

La curiosità, a questo punto, è alle stelle e siamo sicuri che in molti non riusciranno a resistere alla tentazione di aspettare e a mezzanotte in punto si collegheranno su RaiPlay per vedere come andrà a finire la quarta stagione che, ne siamo certi, non ci lascerà indifferenti. L'appuntamento con Mare Fuori 4, lo ricordiamo, si rinnova anche in chiaro su Rai 2 dove, a partire da domani sera 14 febbraio, andranno in onda due episodi a settimana ogni mercoledì. I fan più accaniti, naturalmente, avranno già visto l'intera stagione su RaiPlay ma, come accaduto lo scorso anno, rivedranno gli episodi in chiaro per commentarli e ricommentarli in diretta sui social. A testimonianza del fatto che la decisione della Rai di rilasciare gli episodi in blocco non avrà un impatto negativo sugli ascolti "tradizionali".