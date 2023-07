Mare Fuori 4: Giacomo Giorgio torna sul set e sogna uno spin-off su Ciro

News Serie TV

L'interprete di Ciro Ricci si trova sul blindatissimo set della quarta stagione della serie di successo, ma presto lo vedremo in altri attesissimi progetti televisivi.

Mare Fuori 4 può contare su uno dei protagonisti più amati. Giacomo Giorgio, che nel prison drama di Rai 2 interpreta Ciro Ricci, questa mattina è tornato sul set della serie che ha fatto decollare la sua carriera. L'attore, che proprio ieri ha incontrato i giovani fan e la stampa al Giffoni Film Festival, ha postato alcune storie su Instagram mostrando l'inconfondibile collana con la croce di Ciro. Rimane il mistero sulla sorte del suo personaggio che alcuni credono sia ancora vivo, nonostante tecnicamente abbia perso la vita nel finale della prima stagione. Mentre si rincorrono le indiscrezioni (c'è chi giura che Ciro nella quarta stagione non tornerà solo nei flashback, ma per ora sono solo teorie), Giacomo Giorgio ha ammesso che proprio Ciro è il personaggio che ha preferito interpretare; tanto che spera arrivi, prima o poi, uno spin-off su di lui.

Mare Fuori: Uno spin-off su Ciro? La risposta di Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio si è raccontato ai giovani giurati del Festival di Giffoni parlando dei suoi progetti passati, presenti e futuri. A proposito di Ciro Ricci ha detto: "Ho sempre voluto fare un supercattivo e mi piacerebbe fare uno spin off solo su di lui, approfondirlo. Perché è talmente bello e tridimensionale che ci sarebbe sicuramente da dire".

I prossimi progetti di Giacomo Giorgio

Mare Fuori ha lanciato la carriera di Giacomo Giorgio che nei prossimi mesi vedremo in altre attesissime serie tv. Nella serie Per Elisa, che racconterà il caso di Elisa Claps, interpreterà il fratello di Elisa. "Interpretare una persona reale e non un personaggio di finzione è stato molto difficile", ha detto l'attore vista la delicatezza dell'argomento. Nella serie co-prodotta da Rai e Prime Video Noi siamo leggenda (in arrivo il 4 ottobre) interpreterà un ragazzo che scopre di avere di superpoteri. Assicura che il modo in cui farà questa incredibile scoperta, però, è assolutamente originale e che la chiave di lettura della serie sarà diversa ed originale. Inoltre, lo vedremo in Sara, adattamento del libro di Maurizio De Giovanni per Netflix accanto a Teresa Saponangelo e nella nuova stagione di Doc - Nelle tue mani