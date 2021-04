Maradona - Sogno Benedetto: Il teaser trailer della serie tv di Prime Video

News Serie TV

Disponibile in streaming più tardi quest'anno, la serie ripercorre la vita personale e la carriera del leggendario calciatore argentino Diego Armando Maradona.

Prime Video ha diffuso il primo teaser trailer di Maradona: Sogno Benedetto, l'attesissima serie biografica che ripercorre i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore argentino Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso novembre all'età di 60 anni.

Maradona: La trama e il cast della serie tv

Disponibile in streaming entro la fine di quest'anno, il drama di 10 episodi, una produzione complessa che ha richiesto anni di lavorazione e riprese in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, racconta la vita dell'uomo e del calciatore nella maniera più completa possibile. Scritta dagli argentini Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky e diretta in parte dallo showrunner Alejandro Aimetta, Maradona segue Nazareno Casero (Cronaca di una fuga), la star delle soap opera Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt (Supermax) nelle varie fasi della vita e della prolifica carriera di Diego, dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, fino alla rivoluzionaria carriera, al Barcellona e poi al Napoli, nonché il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86.

Nella serie recitano anche Julieta Cardinali e Laura Esquivel con il ruolo di Claudia Villafañe, che Maradona sposò nel 1989 e dalla quale divorziò più di dieci anni dopo. Completano il cast Mercedes Morán, Pepe Monje e Peter Lanzani.