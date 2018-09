Maradona: Prime Video rivela i protagonisti della Serie TV

Dopo un'attenta ricerca, Prime Video, il servizio di video in streaming del colosso dell'e-commerce Amazon, ha trovato gli attori che interpreteranno la leggenda del calcio Diego Armando Maradona nella serie tv basata sulla sua vita.

A interpretare l'illustre e controversa figura del calcio italiano e internazionale, i cui exploit fuori dal campo sono famosi tanto quanto i momenti salienti della sua carriera, saranno Nazareno Casero (Cronaca di una fuga), la star delle soap opera Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt (Supermax), ritratti nella prima foto ufficiale in alto. I tre impersoneranno Maradona nei momenti chiave della sua storia, dal periodo dell'adolescenza vissuto in Argentina ai successi e agli eccessi dell'età adulta come uno dei calciatori più acclamati e di maggior talento della storia. Al cast si sono unite anche Julieta Cardinali e Laura Esquivel, scelte per il ruolo di Claudia Villafañe, che Maradona sposò nel 1989 e dalla quale divorziò più di dieci anni dopo.

Maradona sarà girata tra Argentina, Uruguay, Spagna, Italia e Messico. "Ci sono pochi sportivi la cui notorietà trascenda le generazioni e i confini geografici - Maradona è un nome noto in tutto il mondo e gli episodi della sua carriera sono ancora oggi citati tra i migliori momenti nella storia calcistica", ha dichiarato Brad Beale di Prime Video in un comunicato. "Siamo molto felici di accompagnare i clienti Prime in questo viaggio incredibile".