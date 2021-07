Manifest, i fan potrebbero aver fatto la differenza: Si torna a parlare di rinnovo, a Netflix

News Serie TV

Si vocifera di un accordo con NBC per riportare in tv la serie con una quarta stagione.

È proprio vero che l'unione fa la forza. Incredibilmente, i numeri straordinari registrati nelle ultime due settimane dalle repliche di Manifest su Netflix pare abbiano rimesso in moto le conversazioni su un possibile rinnovo della serie tv cancellata a giugno da NBC. Trattative con lo studio di produzione Warner Bros. Television che, ancora più incredibilmente, starebbero coinvolgendo anche la stessa rete.

Manifest potrebbe essere rinnovata per una quarta stagione, dopotutto

Diverse fonti riportano che Netflix, nelle scorse settimane tiratasi indietro rispetto alla possibilità di dare una continuazione al mystery drama con Melissa Roxburgh e Josh Dallas dopo la cancellazione a NBC, sta prendendo parte a nuovi colloqui per un ribaltamento di quella decisione. Ma lo sta facendo anche NBC, incoraggiata evidentemente dall'enorme risposta dei fan alla sua decisione di fermare la serie. Si parla di un accordo che sarebbe vantaggioso per entrambe le realtà televisive, rendendo così lo sforzo produttivo per una quarta stagione più tollerabile.

Chiaramente, una forte spinta arriva dagli ottimi numeri che Manifest ha registrato nell'ultimo mese, dopo l'arrivo degli episodi della prima e seconda stagione su Netflix. La serie ha mantenuto il primo posto nella Top 10 del servizio streaming per 27 giorni consecutivi, la seconda performance migliore di sempre sulla piattaforma (dietro Ginny & Georgia, rimasta in cima alla classifica per 29 giorni), mentre nell'ultima rilevazione di Nielsen sui contenuti più visti in streaming dal 14 al 20 giugno, Manifest precede tutti con 2,49 miliardi di minuti visionati, che sommati ai precedenti dati fanno 3,60 miliardi, per ora più di qualunque altra serie a giugno, anche più della nuova stagione di Lucifer e del successo più recente di Netflix Sweet Tooth.