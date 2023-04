Manifest 4: Un nuovo teaser svela la (prevedibile) data di uscita degli episodi finali

News Serie TV

Ecco quando sarà disponibile la seconda parte della quarta stagione del mistery drama con Josh Dallas e Melissa Roxburgh su Netflix.

Allacciate le cinture perché stavolta stiamo davvero per arrivare a destinazione. Con un nuovo teaser trailer, Netflix ha annunciato la data di uscita della seconda parte della quarta e ultima stagione di Manifest. Gli ultimi 10 episodi del mistery drama cancellato da NBC e salvato dal servizio di video in streaming arriveranno venerdì 2 giugno (che non è una data casuale, visto che - come ricorda il teaser che vedete qui sotto - è esattamente un anno prima del 2 giugno 2024, la data che nella serie è indicata come quella della fine del mondo).





Manifest: Dove eravamo rimasti

Manifest racconta le storie dei passeggeri del volo Montego Air 828, atterrati a New York solo per scoprire che erano in realtà scomparsi da cinque anni. Ben presto si sono resi conto che il mistero della loro sparizione faceva parte di qualcosa di più grande. La prima parte della quarta stagione si è conclusa in modo tragico: Zeke (Matt Long), le cui capacità empatiche si sono evolute, si è sacrificato per salvare Cal (Ty Doran) dopo uno straziante addio al telefono a sua moglie Michaela (Melissa Roxburgh). Grazie ai suoi poteri empatici, Zeke ha assorbito la malattia di Cal, visto che lui è risultato essere la chiave per salvare non soltanto i passeggeri del volo 828 da morte certa, ma il mondo intero dall'Apocalisse (fissata appunto per il 2 giugno 2024). Ben (Josh Dallas), intanto, ha salvato sua figlia Eden da Angelina (Holly Taylor), ma quest'ultima ora ha un frammento dello Zaffiro Omega incastonato nella mano. Grazie a questo frammento, è in grado di creare delle chiamate ad hoc che potrebbero confondere gli altri protagonisti.

La trama: Da dove ripartiranno i nuovi episodi

Negli episodi finali, i passeggeri del volo 828 non sono più liberi. Devono infatti affrontare le "chiamate" sotto la supervisione del Registro 828 che è senza scrupoli. Un misterioso incidente, inoltre, dà minacciosi avvertimenti su scala biblica che metteranno ulteriormente a repentaglio le vite di tutti i passeggeri. Intanto Michaela, mentre piange suo marito Zeke, si allea nuovamente con la sua vecchia fiamma Jared (J.R. Ramirez) per trovare nuovi metodi per indarare sulle chiamate. Nel frattempo, Ben e Saanvi tentano di collaborare con le autorità del Registro, ma i risultati sono pessimi. Inoltre, secondo la sinossi ufficiale, "un evento mitologico riattiva la cicatrice del drago carica di zaffiro di Cal, offrendo un barlume di speranza per i passeggeri del volo 828 che così sperano di sopravvivere alla data della morte che si avvicina rapidamente. Ma i nefasti poteri di zaffiro di Angelina continuano a provocare il caos, portando a una lotta tra il bene e il male fino al loro ultimo giorno".