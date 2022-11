Manifest 4: Domande e risposte, ecco 5 misteri rimasti ancora irrisolti

News Serie TV

La prima parte della quarta stagione di Manifest ha chiarito alcune delle più importanti incognite della serie, ma i restanti 10 episodi sveleranno il resto? Facciamo il punto.

Manifest è tornata con la prima parte dell'attesissima quarta stagione in streaming su Netflix lo scorso 4 novembre. I primi dieci episodi della stagione finale hanno finalmente chiarito molti dubbi e dato risposte su temi scottanti come l'origine delle 'chiamate' e il luogo/non luogo dove è rimasto l'aereo dei passeggeri del volo 828 scomparso e riapparso misteriosamente 5 anni dopo. Nonostante le grandi rivelazioni fatte, rimangono ancora alcuni misteri da chiarire su cui, si spera, faranno luce i prossimi episodi (per i quali Netflix non ha ancora fissato una data). Ecco 5 domande scottanti a cui speriamo sarà data risposta. Naturalmente proseguite con la lettura soltanto se avete già visto i primi 10 episodi di Manifest 4.

Manifest 4: Le nuove rivelazioni

Fin dall'inizio della serie, il mistero centrale ha riguardato la scomparsa del volo 828 e le chiamate che ne sono seguite. Grazie ad alcune importanti scoperte nella prima parte della stagione 4 di Manifest, ora sappiamo che il volo 828 era rimasto intrappolato all'interno di una coscienza divina. Mentre erano lì, il potere superiore ha concesso ai passeggeri le chiamate, che questi ultimi hanno gradualmente ricordato negli ultimi quattro anni. Apparentemente, lo scopo di tutto questo era fermare un'apocalisse vulcanica. In altre parole, la data di morte vista da Cal (2 giugno 2024) non ha mai riguardato specificamente i passeggeri, era invece in effetti la data della fine del mondo.

5 misteri su cui deve fare luce la Parte 2

Da dove arrivano i poteri di Zeke?

Il legame di Zeke (Matt Long) con la coscienza divina di Manifest continua ad essere ambiguo. Dopo aver superato la sua presunta data della morte, Zeke ha acquisito poteri empatici che devono ancora essere adeguatamente spiegati. È possibile che gli siano stati dati come una sorta di ricompensa, ma questo non è stato ancora confermato. Se è davvero quello che è successo, i passeggeri potrebbero allora ottenere abilità simili una volta superata la presunta data di morte nel finale di Manifest? O forse era tutto già scritto affinché Zeke si sacrificasse, come ha fatto, per salvare Cal. Ma anche questo non è chiaro.

Perché Cal è invecchiato all'improvviso?

La prima parte di Manifest 4 ci spiegato dove era finito Cal (ora interpretato da Ty Doran), ma non perché è tornato cinque anni più vecchio. Toccare la pinna caudale nel finale della terza stagione lo ha riportato nella coscienza divina, dove ha incontrato il Capitano Daly e Fiona scomparsi. Cal è stato con loro solo per pochi minuti prima di tornare a casa ma, inspiegabilmente, la coscienza divina lo ha riportato all'età che avrebbe avuto se l'aereo non fosse scomparso nel 2013. Perché Dio ha, in qualche modo, alterato l'età di Cal?

Qual è il senso del ritrovamento della della pinna caudale dell'aereo?

Resta un mistero la pinna caudale dell'aereo recuperata nell'oceano. Nella prima stagione di Manifest, tutti i passeggeri avevano visto esplodere l'aereo, come si spiega questo ritrovamento? Ben (Josh Dallas) ha pensato che l'aereo si fosse realmente schiantato e che tutti a bordo fossero morti, solo per essere poi riportati in vita da un potere superiore. Tuttavia, questa è sempre stata solo una teoria e non è mai stata dimostrata. Pur confermando il coinvolgimento di un'entità divina, Manifest non ha mai stato chiarito se i passeggeri siano davvero morti o meno.

Cal e Angelina sono collegati?

Per tutta la stagione 3, Cal ha insistito per aiutare Angelina (Holly Taylor) e tenerla vicina alla famiglia Stone. Così facendo ha, suo malgrado, l'ha aiutata a uccidere sua madre Grace. I passeggeri non hanno mai capito cosa motivasse esattamente l'interesse di Cal nell'aiutare Angelina e tutto lascia pensare che dietro alle azioni di Cal ci sia un fine più grande. Ben ha sottolineato che i due hanno una "connessione" e mentre Cal lo ha negato, le prove indicano il contrario.

Come fermare l'Apocalisse?

Naturalmente la sfida più grande che affliggerà i passeggeri del volo 828 nella stagione 4 - parte 2 di Manifest sarà l'imminente Apocalisse. Ora sanno cosa accadrà quando arriverà la presunta data della morte, ma come riuscire a impedire che il peggio accada è qualcosa che dovranno capire entro un anno e mezzo. Come ha detto Olive nel finale, Cal è la chiave per capirlo. Riusciranno a mettere in atto un piano così vasto e coinvolgere, allo stesso tmpo, Cal per impedire la fine del mondo?

Fortunatamente lo showrunner Jeff Rake ha promesso che tutti i nostri dubbi saranno chiariti negli ultimi dieci episodi della serie. Attendiamo fiduciosi.