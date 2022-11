Manifest 4: Quali ripercussioni avrà quel sacrificio shock nel finale di metà stagione? (SPOILER)

News Serie TV

Lo showrunner Jeff Rake ha rotto il silenzio sul grande colpo di scena che ha chiuso la prima parte della quarta stagione: ecco cosa significa e cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi episodi.

Finalmente, nella prima parte della quarta stagione di Manifest arrivata su Netflix lo scorso 4 novembre, la serie ha iniziato a dare qualche risposta alle tantissime domande disseminate nelle tre stagioni precedenti. Questo, tuttavia, a costo di una perdita importante. Nel decimo episodio, infatti, uno dei personaggi principali della serie ha perso la vita sacrificandosi per un bene superiore. Lo showrunner Jeff Rake non ha risparmiato commenti e, rilasciando diverse interviste, ha parlato di questa scioccante morte spiegando cosa significa per gli altri personaggi e per il futuro della serie. Ovviamente continuate a leggere soltanto se avete già visto tutti i nuovi episodi, in quanto seguiranno spoiler.

Manifest 4: Cosa è successo nel finale della prima parte

La prima parte della quarta stagione di Manifest si è conclusa in modo tragico: Zeke (Matt Long), le cui capacità empatiche si sono evolute, si è sacrificato per salvare Cal (Ty Doran) dopo uno straziante addio al telefono a sua moglie Michaela (Melissa Roxburgh). Grazie ai suoi poteri empatici, Zeke ha assorbito la malattia di Cal, visto che lui è risultato essere la chiave per salvare non soltanto i passeggeri del volo 828 da morte certa, ma il mondo intero dall'Apocalisse (fissata per il 2 giugno 2024). Ben (Josh Dallas), intanto, ha salvato sua figlia Eden da Angelina (Holly Taylor), ma quest'ultima ora ha un frammento dello Zaffiro Omega incastonato nella mano. Grazie a questo frammento, è in grado di creare delle chiamate ad hoc che potrebbero confondere gli altri protagonisti (come una finta visione della defunta Grace).

Cosa significa la morte di Zeke e cosa dobbiamo aspettarci

Parlando con TVLine, Jeff Rake ha spiegato che la morte di Zeke era un risvolto di trama a lungo preventivato (uno dei punti fermi con cui lo showrunner voleva chiudere l'episodio 10) e che avrà conseguenze importanti. "Era una delle certezze che sapevamo sarebbe arrivata. Zeke ha preso quella decisione incredibilmente altruista e potente, quella tragica decisione di sacrificarsi", ha detto lo sceneggiatore. Naturalmente questo lutto si ripercuoterà soprattutto su Michaela, legata a Zeke da sentimenti fortissimi. Intervistato da TVInsider, Rake ha chiarito inoltre che Zeke è morto davvero, ma ha fatto intendere che forse continuerà a mantenere un legame con la sua compagna. "A volte i personaggi riescono a trovare il modo di tornare insieme ad altri personaggi, vivi o morti. Ma Zeke è morto. Quello che posso dire è che Zeke e Michaela hanno un legame molto forte e quando gli amanti hanno un legame così forte in Manifest, non puoi escludere niente. Perché nell'universo di Manifest legami forti come quello spesso riescono a trovare il modo di continuare a esistere", le sue parole.

Jared e Michaela avranno un'occasione?

Quando la serie tornerà con la seconda parte della stagione finale (ancora Netflix non ha annunciato una data di uscita), ci sarà un ulteriore salto temporale (di qualche mese, ha svelato lo showrunner). In questo intervallo di tempo i personaggi avranno avuto modo di incassare il colpo e andare avanti. Per Michaela significherà un riavvicinamento a Jared (J. R. Ramirez)? "Capiremo se Michaela si sentirà o meno pronta ad andare avanti. "Penso che sarà divertente, potente e avvincente per il pubblico seguire Michaela e Jared mentre navigano in certe acque e capiscono cosa vogliono. Significa che è di nuovo il loro momento? Sarà una delle trame davvero interessanti che seguiremo quando torneremo", ha sentenziato in modo sibillino lo showrunner.

Non ci resta che pazientare e aspettare gli ultimi dieci episodi di Manifest che, come promesso, risolveranno i restanti misteri sulle chiamate, la scomparsa dell'aereo e la possibilità concreta che Cal e gli altri affrontino Angelina impedendo la fine del mondo. Continuate a seguirci per non perdere le prossime anticipazioni e notizie.