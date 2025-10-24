Malice: Il trailer ufficiale del thriller psicologico di Prime Video con David Duchovny

News Serie TV

Il trailer ufficiale di Malice, la nuova serie tv di Prime Video con David Duchovny, Jack Whitehall e Carice Van Houten.

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Malice, il suo nuovo thriller psicologico britannico creato da James Wood (The Great, Roma) e interpretato dal veterano di X-Files David Duchovny e da Jack Whitehall (Afterparty), disponibile in streaming dal 14 novembre.

La trama di Malice, la nuova serie tv con David Duchovny

La storia si concentra su Adam (Whitehall), un carismatico tutor che, per mezzo del suo fascino, si insinua nella vita della ricca famiglia Tanner durante una vacanza in Grecia. Quando la tata dei Tanner si ammala gravemente, Adam prende posto nella loro casa londinese, lasciando che la sua vera natura inizi a emergere. Mentre Adam mette Jamie (Duchovny) e Nat Tanner (Carice Van Houten, Il Trono di Spade) l'uno contro l'altra e complotta segretamente per distruggere la famiglia, la sua ossessione per loro solleva interrogativi. Ogni tentativo di scavare più a fondo nel suo passato si rivela un gioco pericolo. Quando Jamie inizia a rendersi conto che Adam potrebbe essere il responsabile di tutti i loro recenti disastri, potrebbe essere tardi per salvare la sua famiglia?

Una storia di vendetta che dimostra come il passato non rimanga mai sepolto e in cui persiste la domanda "Come proteggere la propria famiglia dal nemico che è insito in essa?", Malice coinvolge anche gli attori Christine Adams (Hijack) e Raza Jaffrey (Homeland - Caccia alla spia). I due interpretano Jules, la migliore amica di Nat, e Damien, il marito di quest'ultima.