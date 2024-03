Malcolm: Per Frankie Muniz il revival "è più vicino che mai"

News Serie TV

Il revival di Malcolm sarebbe più vicino che mai alla realizzazione, stando al protagonista della celebre comedy Frankie Muniz.

Il revival di Malcolm potrebbe essere dietro l'angolo, stando alle recenti dichiarazioni di Frankie Muniz, che nella Serie TV di culto ha interpretato proprio il protagonista. Il suo debutto risale al 2000. Creata da Linwood Boomer, la storia è quella di Malcolm, il figlio di mezzo che spesso interagisce con il pubblico rompendo la quarta parete con commenti ironici e talvolta pungenti. La sua, del resto, è una famiglia stravagante ed è costretto a condividere il tetto non solo con i genitori, ma anche con i suoi quattro fratelli: Reese, che si comporta come un teppista; Dewie, il più piccolo e infine; il primogenito Francis, spedito alla scuola militare perché indisciplinato; e il quarto, Jamie, che arriverà soltanto nella quarta stagione. Andata in onda per sette stagioni fino al 2006, Malcolm ha spesso catturato l'interesse del pubblico in merito a un revival che potrebbe essere molto vicino.

Malcolm: A detta di Frankie Muniz il revival è più vicino che mai

Sono trascorsi quasi vent'anni dall'ultima volta che la famiglia Wilkerson ha animato il piccolo schermo con i propri drammi quotidiani e, secondo Frankie Muniz, il revival potrebbe essere molto vicino alla concretizzazione. Lois (Jane Kaczmarek) e Hal (Brayn Cranston) riprenderebbero il ruolo di madre e padre nell'eventuale progetto, che proporrà quasi certamente una versione adulta dei loro figli? Da anni il pubblico affezionato alla famiglia Wilkerson ha chiesto a gran voce il ritorno di Malcolm e quel desiderio sembrerebbe vicino a diventare realtà. In una recente intervista con Pedestrian, Frankie Muniz ha riacceso l'entusiasmo dei fan, pur precisando che al momento non vi è ancora una conferma ufficiale:

Senza svelare troppo perché non c'è nulla di confermato, ma è quanto di più vicino alla realtà ci sia mai stato. Se accadrà, accadrà presto, ma è anche vero che lo diciamo da otto anni.

Non è la prima volta che Frankie Muniz affronta la questione di un possibile revival di Malcolm. Già nel 2022, ad esempio, aveva rivelato che Bryan Cranston era interessato al progetto e che stava lavorando a una sceneggiatura, come poi confermato dal creatore della serie tv. In più aveva chiarito di essere assolutamente interessato, nel caso si facesse. Ai microfoni di Pedestrian, ha poi aggiunto cosa gli piacerebbe approfondire nell'eventuale revival:

È finita da diciotto anni ormai, ma è pazzesco che ci sia ancora tutto questo interesse. Penso che sarebbe molto divertente tuffarsi in quel mondo e vedere dove si trovano tutti da adulti, perché le possibilità sono infinite per tutti quanti. Mi piacerebbe esplorarlo. E so che ci sono conversazioni in corso.