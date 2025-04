Malcolm: La foto di Frankie Muniz, Bryan Cranston e Jane Kaczmarek riuniti per il revival

News Serie TV

Le star di Malcom Frankie Muniz, Bryan Cranston e Jane Kaczmarek di nuovo insieme per il revival di 4 episodi atteso prossimamente su Disney+.

Il cuore di chi ha amato la comedy familiare dei primi anni Duemila Malcolm si riempierà di gioia alla visione della foto condivisa nelle scorse ore da Frankie Muniz, che lo ritrae sorridente insieme alle co-star Bryan Cranston e Jane Kaczmarek, i suoi genitori televisivi, su quello che dovrebbe essere il set del revival di quattro episodi in lavorazione a Disney+. "È sempre bello avere mamma e papà intorno" ha scritto l'attore, oggi 39enne.

Il ritorno di Malcolm: Cosa sappiamo del revival

Disponibile in streaming prossimamente, la miniserie vedrà Malcolm (Muniz) e sua figlia Leah (Keeley Karsten, Hunters) trascinati nel solito caos della loro famiglia quando Hal e Lois (Cranston e Kaczmarek) richiedono la loro presenza per la festa del loro 40° anniversario di matrimonio. Malcolm sarà accompagnato anche da Tristan (Kiana Madeira, Fear Street), la sua affascinante e supponente fidanzata, la quale, secondo qualsiasi standard razionale, è decisamente fuori dalla sua portata.

Always good to have Mom and Dad around! pic.twitter.com/7XH585hnZE — Frankie Muniz (@frankiemuniz) April 22, 2025

A casa torneranno anche tutti i fratelli di Malcolm: Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield), Dewey (Caleb Ellsworth-Clark sostituisce il ritirato Erik Per Sullivan), Jamie (Anthony Timpano, Riverdale), che all'epoca della serie originale era stato mostrato come un neonato e poi come un bambino piccolo, e Kelly (Vaughan Murrae, The Way Home), di cui Lois era incinta nell'episodio finale. Kelly sarà un personaggio non binario, descritto come autosufficiente, bravo a scuola e più saggio di chiunque altro in famiglia.