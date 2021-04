Mahmood canta in anteprima Zero nel trailer ufficiale della nuova serie italiana di Netflix

News Serie TV

Appuntamento con la serie di Menotti in streaming dal 21 aprile.

Si intitola Zero come la serie italiana di Netflix in arrivo il 21 aprile la nuova canzone di Mahmood, l'affermato cantautore vincitore del Festival di Sanremo, che, in attesa dell'uscita del nuovo album in primavera, accompagna in anteprima il trailer ufficiale di questo racconto moderno ispirato dal lavoro di Antonio Dikele Distefano, stella nascente nel panorama editoriale italiano. Il brano sarà il tema musicale dei crediti di chiusura di Zero, con Mahmood coinvolto nella produzione anche come supervisore musicale dell'ultimo episodio.

Zero: La trama della nuova serie tv di Netflix

Zero racconta la storia di un ragazzo timido ma con uno straordinario super potere: diventare invisibile. Lui non è un supereroe ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo. Indossando suo malgrado questi panni scomodi, Zero, interpretato da Giuseppe Dave Seke, scoprirà nel corso della sua avventura l'amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara, e forse anche l'amore.

Il cast si compone degli altri giovani talenti Haroun Fall, Madior Fall, Richard Dylan Magon e Daniela Scattolin, ai quali si aggiungono Beatrice Grannò, Virginia Diop, Alex Van Damme, Frank Crudele, Giordano de Plano, Ashai Lombardo Arop, Roberta Mattei, Miguel Gobbo Diaz e Livio Kone. La serie è stata creata dal talentoso Menotti (Lo chiamavano Jeeg Robot), che firma le sceneggiature con Distefano, Stefano Voltaggio, Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco. La regia è invece di Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin.