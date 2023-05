Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana: Su Disney+ un nuovo corto per lo Star Wars Day

News Serie TV

Sarà disponibile in esclusiva sul servizio streaming da giovedì 4 maggio.

Disney+ annuncia una sorpresa dell'ultimo minuto per i fan de I Simpson e per quelli di Star Wars in attesa delle grandi celebrazioni per lo Star Wars Day di domani, giovedì 4 maggio. Ovvero, un nuovo cortometraggio della popolare serie animata creata da Matt Groening, Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana, disponibile in streaming.

La trama di Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana

In Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana, Homer perde le tracce della figlia minore Maggie, la quale sale sulla carrozzina volante di Grogu per un'avventura nell'iperspazio attraverso la galassia. Affrontando uno squadrone di caccia TIE imperiali, Maggie porta la battaglia a Springfield in un cortometraggio "epico" che celebra tutto ciò che è Star Wars.

Questo è solo l'ultimo di una collezione di cortometraggi de I Simpson creati in esclusiva per Disney+. Si aggiunge a "Feliz Navidad" - I Simpson incontrano i Bocelli, Welcome to the Club, Lisa, ti presento Billie (nominato agli Emmy), Maggie Simpson in "Il risveglio della Forza dopo il riposino" (nominato agli Emmy), The Good, The Bart, and The Loki e I Simpson in Plusaversary. Non è tutto, lo Star Wars Day 2023 sarà ancora più "animato" per i fan del franchise di fantascienza grazie ad altre due novità. Da domani, sulla piattaforma sarà disponibile la nuova Star Wars: Young Jedi Adventures, una serie animata per ragazzi che segue un gruppo di giovani Jedi mentre studia le vie della Forza, e una nuova raccolta di cortometraggi della rivoluzionaria serie animata antologica Star Wars: Visions.