MacGyver torna in tv, ringiovanito, stasera su Rai2

Protagonista di una serie di culto degli Anni 80, MacGyver torna a rivivere su Rai2 con un nuovo volto: da martedì 6 giugno, alle ore 21.20, va in onda in prima visione assoluta il remake prequel in cui l'eroe più celebre della tv, divenuto popolare con Richard Dean Anderson, è interpretato nella sua versione più giovane da Lucas Till.

Creata da Peter M. Lenkov, co-ideatore di un altro fortunato remake, Hawaii Five-0, che con la nuova MacGyver condivide l'universo narrativo fino al punto in cui i personaggi dell'una e dell'altra si incontrano in un episodio crossover, la serie segue il 20enne Angus 'Mac' MacGyver, membro di un'organizzazione clandestina insita al governo degli Stati Uniti, usare le sue straordinarie capacità e la sua vasta conoscenza scientifica per risolvere problemi non convenzionali e salvare vite umane. Nelle sue missioni pericolose in giro per il mondo, MacGyver è affiancato tra gli altri dall'anticonformista ex agente della CIA Jack Dalton, interpretato da una vecchia conoscenza del pubblico dei procedurali: l'ex star di CSI George Eads.

Le nuove avventure di Mac hanno inizio proprio in Italia: nel primo episodio, La rinascita, il protagonista deve recuperare un'arma in una villa sul Lago di Como. La missione però va terribilmente storta. Alcuni mesi dopo, quando il capo delle operazioni Patricia Thornton (Sandrine Holt, House of Cards) chiede a Mac di tornare sulle tracce dell'arma segreta e mettere fine a questa storia una volta per tutte, lui e i suoi collaboratori partono per San Francisco e scoprono ben presto che il destino di uno di loro è ancora tutto da scrivere.

La prima sera Rai2 propone con il pilota anche gli episodi Vecchie fiamme e Morte apparente. Nel primo, Sarah, la donna di cui Jack è sempre stato innamorato, è arrestata in Venezuela con l'accusa di essere una spia americana. Sotto copertura come giornalista, lei era in cerca di informazioni per fermare un pericoloso trafficante di armi. Il governo degli Stati Uniti deve farsi da parte per non far saltare la sua copertura e chiede alla squadra di Mac di salvarla. Nel secondo, un gruppo di mercenari noti come D-77 copre le proprie attività losche con società di facciata. L'unico collegamento che l'FBI è stata in grado di trovare è Ralph Kastrati, un ragazzo fuggito dagli Stati Uniti per evitare un processo per frode finanziaria, il quale sta gestendo i soldi dell'organizzazione criminale dalla Malesia. I tre della Fenice (nome scelto da Mac per la sua squadra) lo raggiungono per costringerlo a parlare e capire le prossime mosse del gruppo terroristico.