News Serie TV

M. Night Shyamalan dirige una serie soprannaturale basata sulla Palla magica 8

Il regista de Il sesto senso M. Night Shyamalan e il co-ideatore di American Horror Story Brad Falchuk stanno collaborando con Mattel allo sviluppo di una serie tv basata sull'iconica Palla magica 8.

M. Night Shyamalan dirige una serie soprannaturale basata sulla Palla magica 8

Il candidato a due Oscar M. Night Shyamalan (Il sesto senso) e il vincitore dell'Emmy Brad Falchuk (American Horror Story, Glee) stanno collaborando con Mattel Studios allo sviluppo di una serie live-action basata su uno dei giocattoli più iconici, la Magic 8 Ball (in Italia meglio conosciuta come Palla magica 8 o Palla magica delle risposte), commercializzata proprio da Mattel.

Magic 8 Ball: I primi dettagli della serie tv

Creata da Shyamalan e Falchuk, con il primo dei due anche regista dell'episodio pilota, Magic 8 Ball mira a reinventare la classica Palla magica 8 come il fulcro di un drama soprannaturale di alto profilo, incentrato sui rapporti tra i personaggi, capace di fondere intensità psicologica e intrigo culturale.

Creata 75 anni fa, la Palla magica 8 è ancora oggi un punto fermo nella cultura pop, affascinando generazioni con la sua misteriosa capacità di rispondere alle domande della vita con un semplice scossone. Più che un giocattolo (capace di vendere un milione di unità ogni anno), è diventata un simbolo di curiosità, destino e intrattenimento, citata in innumerevoli film, show televisivi (l'ha usata anche Ross in Friends!), canzoni e libri.

Qui di seguito, il post con cui Mattel e Shyamalan hanno annunciato il progetto su Instagram.

