M - Il Figlio del Secolo convince oltre 1 milione di spettatori al debutto: Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

News Serie TV

Parte benissimo, su Sky e in streaming su NOW, la serie con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini: domani due nuovi episodi, ecco cosa dobbiamo aspettarci.

M - Il Figlio del Secolo, che ha debuttato lo scorso 10 gennaio su Sky e in streaming su NOW , sta facendo molto parlare di sé e incuriosendo gli spettatori, dopo aver incassato il parere favorevole della critica. Lo dimostrano i numeri svelati da Sky: i primi 2 episodi in una settimana hanno attirato più di 1 milione di spettatori medi, con oltre 2 milioni di contatti per il primo episodio. La serie con Luca Marinelli, diretta da Joe Wright e basata sul premiato romanzo di Antonio Scurati si è piazzata subito nella top 3 dei debutti di un titolo Sky Original dal 2021 ad oggi. Ottima anche le performance sui social: le prime due puntate hanno ottenuto sugli account Sky e NOW più di 200mila interazioni e oltre 5 milioni di video views. Intanto domani, 17 gennaio, arrivano due nuovi episodi, il terzo e il quarto che ci traghetteranno avanti nella storia, fino alla marcia su Roma che portò Mussolini a diventare capo del governo. Ecco tutte le anticipazioni.

M - Il Figlio del Secolo: Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Dopo i primi due episodi che hanno raccontato i primissimi anni dell’ascesa al potere di Benito Mussolini e del fascismo, dalla fondazione dei Fasci di combattimento nel 1919 fino all’ingresso dei "figli del nuovo secolo" in Parlamento, nel terzo e quarto Mussolini intende presentarsi come l'unico capace di riportare l'ordine. In un paese segnato da classi in lotta, la sua strategia è fomentare disordini e violenza, destabilizzare le istituzioni e offrirsi poi come l’unico in grado di calmare le acque e tenere a freno le sue camicie nere. Ma quando si tratta di fermare la violenza per davvero, i fascisti gli si rivoltano contro.

La violenza delle camicie nere terrorizza le istituzioni. Mussolini capisce che invece di fermarla è il momento di sfruttarla fino in fondo, e minaccia un’insurrezione armata se non otterrà una forte presenza fascista nel governo. Sotto la minaccia di una rivolta che non ha nessuna possibilità di riuscire Mussolini ottiene anche di più: diventa capo del governo.

M – Il Figlio del Secolo è scritta da Stefano Bises (Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati da Stefano Bises, Davide Serino e Antonio Scurati. La serie è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle e CINECITTÀ S.p.A.

Foto: Andrea Pirrello