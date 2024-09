M. Il figlio del secolo: colpisce i critici di Venezia la serie Sky, Luca Marinelli e Joe Wright ne parlano in conferenza

News Serie TV

Cast, produttori e regista dell'atteso M. Il figlio del secolo, hanno partecipato alla conferenza stampa della serie che è presentata Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attesa serie Sky Original arriverà nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Dobbiamo pazientare ancora qualche mese prima di vedere la serie tratta dall'omonimo libro di Antonio Scurati, primo romanzo dedicato al fascismo e a Benito Mussolini, nonché vincitore del Premio Strega 2019. L'attesa da ora in poi sarà ancora più snervante, sapendo quanto critici e giornalisti, presenti in questi giorni in Laguna, abbiano amato la trasposizione sullo schermo di una difficile opera sull'ascesa del Duce.

M. Il figlio del secolo racconta la nascita del fascismo in Italia scavando nella personalità della figura che lo ha incarnato. Presentata Fuori Concorso all'81ª Mostra del d'Arte Cinematografica di Venezia nell'integralità dei suoi 8 episodi, la serie è diretta dal britannico Joe Wright (di cui abbiamo ampiamente apprezzato L’ora più buia, Espiazione e Cyrano) ed è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions e in collaborazione con Cinecittà S.p.A.. Sarà disponibile esclusivamente su Sky nei primi mesi del 2025 e in streaming solo su NOW .

M. Il figlio del secolo: cast, produttori e regista in conferenza stampa a Venezia

M. Il figlio del secolo ripercorre la storia delle origini del Ventennio, dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel 1925, dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. È uno spaccato della vita privata di Mussolini, delle sue relazioni con la moglie Rachele, con l'amante Margherita Sarfatti e con altre figure determinanti dell'epoca. Ciò che la rende particolarmente originale è l'approccio estetico e concettuale (la colonna sonora è composta da Tom Rowlands dei Chemical Brothers, tra i maggiori esponenti di musica elettronica) che cerca un riverbero tra la contemporaneità e le idee che si sono formate ai tempi del fascismo, e insiste sulle similitudini tra la retorica di allora che quella attuale dell'epoca che stiamo vivendo.

"Recentemente abbiamo visto una rinascita dell'estrema destra in vari paesi del mondo ed ho sentito che fosse una mia responsabilità cercare di capire che cosa significasse il fascismo in quell'epoca e cosa lo avesse originato" spiega in conferenza stampa Joe Wright, "e lavorare all'adattamento di questo libro è stato per me anche un lavoro di insegnamento e istruzione per me stesso". Sul peculiare approccio visivo e sulle scelte stilistiche, il regista precisa che il suo intento fosse quello di far capire come si vivesse in quegli anni, ma "pensavo che se l'avessi fatto usando, per esempio, musiche dell'epoca, sarebbe risultato un lavoro troppo old fashion. Ho immaginato quindi un'estetica che mescolasse lo stile del filmmaker ucraino Dziga Vertov nel film Man with a Movie Camera con lo Scarface di Howard Hawks e la cultura rave degli anni 90. Questo avrebbe comportato un melange tra bianco e nero e colori acidi e la musica di Tom Rowlands, in questo senso, è stata una decisione fondamentale per arrivare a trovare questo stile".