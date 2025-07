M - Il figlio del secolo, Antonio Scurati a Giffoni: "È molto probabile che non ci sarà una seconda stagione"

News Serie TV

Ospite del Giffoni Film Festival, lo scrittore Antonio Scurati ha detto, con un po' di amarezza, che probabilmente non verrà realizzata una seconda stagione di M - Il figlio del secolo, la serie di Sky e NOW che ha adattato il suo romanzo sul piccolo schermo.

Dal Giffoni Film Festival arriva una notizia che non piacerà a chi ha avuto modo di apprezzare M - Il figlio del secolo, la serie basata sull'omonimo romanzo di Antonio Scurati che ripercorre l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Con una punta di amarezza proprio Scurati, ospite a Giffoni, ha fatto sapere che è molto probabile che non ci sarà una seconda stagione della serie disponibile su Sky e in streaming solo su NOW . Si tratta di un'affermazione che ha colto di sorpresa molti, soprattutto alla luce delle precedenti dichiarazioni ottimiste da parte di Sky.

M - Il figlio del secolo 2 difficilmente ci sarà

Ai microfoni di SuperGuidaTV, Scurati ha espresso tutta la sua perplessità riguardo alla sorte del progetto. "È abbastanza incredibile che una serie di questa bellezza e potenza non abbia una seconda stagione. Basta vedere l'accoglienza critica all'estero, tutti gridano al capolavoro al netto di qualsiasi polemica politica e ideologica. È molto probabile che non avrete notizie di una seconda stagione. Poi bisogna chiedersi perché", ha dichiarato lo scrittore.

Nonostante il successo della serie e l'interesse internazionale suscitato (Mubi ha acquisito i diritti per diversi territori, tra cui il Nord America, per distribuirla sulla piattaforma) pare che il progetto potrebbe interrompersi qui. La notizia, peraltro, contrasta con quanto affermato pochi mesi fa da Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia, durante la conferenza stampa di presentazione della serie. Ne stiamo parlando, stiamo dibattendo su diverse soluzioni e idee. È prematuro parlare di quali idee si tratta. Posso dire che lato Sky c'è tutta la volontà di dare seguito a questa meravigliosa avventura. E, a titolo personale, da tedesco nato in Germania e cresciuto in Italia, penso che dopo il film La zona di interesse, che mi ha riavvicinato al tema della rimozione, sarebbe folle non dare un seguito a questa seconda parte", aveva dichiarato Hartmann.

Antonio Scurati e l'incontro con i ragazzi a Giffoni

Al Giffoni Film Festival, Scurati ha avuto un confronto molto partecipato con i ragazzi della sezione Impact!, che gli hanno rivolto domande dirette e curiose. L'incontro, ha toccato temi delicati come la censura e l'autocensura. "Censure micro che si consumano all'interno delle persone, nella loro coscienza. L'individuo inizia a censurare se stesso. Non solo ho subito forme di censura meno manifeste, ma anche più gravi, che non sono diventate pubbliche. Ora, se devo scrivere o parlare in tv, mi chiedo: 'Lo dico o non lo dico?'. E quasi sempre lo dico. Tuttavia, se ti arrivano lettere minatorie a casa, questo condiziona la mia vita", ha riflettuto lo scrittore.