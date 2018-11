Luther 5: Idris Elba (e il ritorno di Ruth Wilson!) nel primo trailer

L'attore che molti titolano come il probabile prossimo James Bond riporterà le sue molte doti, non ultimo il suo enorme fascino, in tv. Idris Elba torna a vestire i panni dell'iracondo ispettore John Luther nella quinta stagione dell'acclamato crime drama britannico Luther, della quale BBC ha diffuso un intenso primo trailer.

Ancora alle prese con crimini e criminali raccapriccianti come raramente capita di vedere in tv, nei nuovi 4 episodi in onda il prossimo anno il detective avrà al proprio fianco una nuova partner, Catherine Halliday (interpretata da Wunmi Mosaku), la quale non sembra del tutto a suo agio con gli orrori indicibili che stanno accadendo in città - una serie di mostruose uccisioni che porterà lei e Luther a perdersi in un groviglio di indizi e deviazioni. Ad aumentare ulteriormente la posta in giro è il ritorno di Alice Morgan, la psicopatica anima gemella del protagonista interpretata da Ruth Wilson.